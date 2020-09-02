大陸外交部：印度「不打自招」非法越線挑釁

針對印度官方發表聲明稱在中印邊界採取「先發制人」措施，大陸外交部發言人華春瑩9月2日在例行記者會上回應稱，印方聲明「不打自招」，印度違反雙方協議協定和重要共識在先。她同時指出，雙方正通過軍事和外交渠道保持溝通。

被問到，近日，印度外交部和國防部發表聲明稱，由於行動及時，印軍在班公湖南岸採取「先發制人」的措施，成功阻止了中方單方面改變現狀的企圖。事件中，中方士兵乘軍車靠近印軍，雙方發生口頭爭執但無肢體衝突。印軍已在四個位於實控線印方一側的高地部署部隊。

華春瑩說，「中國俗話說『此地無銀三百兩』。」印方聲明「不打自招」，充分證明這起事件是印軍非法越線挑釁在先，單方面改變邊境地區現狀在先，違反雙方協議協定和重要共識在先。

華春瑩指出，今年以來，印方在中印邊界西段已經多次違反雙方協議協定和重要共識，單方面使用武力改變現狀，破壞邊境地區和平穩定，導致邊境地區局勢緊張，責任毫無疑問完全在印方。中方對此保持了極大克制，防止事態不斷擴大。

華春瑩表示，目前，中印雙方正通過軍事和外交渠道保持溝通。中方敦促印方務必嚴格約束一線部隊，立即停止一切挑釁行動，立即撤回所有非法越線人員，立即停止任何導致局勢緊張和複雜化的舉動。

「希望印方同中方相向而行，認真落實雙方達成的重要共識及簽署的協議協定，為維護邊境地區的和平安寧作出切實努力。」她說。