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大陸國防部指控美國挑動兩岸對立 加劇台海緊張

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為大陸海軍航母遼寧艦。新華社
圖為大陸海軍航母遼寧艦。新華社

針對美國五角大廈1日向參議院提交「中國軍事與安全發展報告」，大陸國防部痛批這份報告充滿零和博弈的冷戰思維，渲染所謂「中國軍事威脅」，曲解中國國防政策和軍事戰略，抹黑中國軍隊現代化建設、國防開支、核政策等問題，挑動兩岸對立、加劇台海形勢緊張。

大陸國防部新聞局2日並稱，美國防部這份報告的內容是極其錯誤的，中方對此表示堅決反對。

美國五角大廈年度「中國軍事與安全發展報告」，從往年一般是在5月份發布，今年延宕至9月1日才公布，內容相較往年則有所增加。

根據「國防授權法」，美國國會要求美國軍方每年必須提交一份「中國軍力報告」。

根據大陸網路媒體《觀察者網》報導，今年的報告開篇就提及解放軍軍事實力的快速發展。報導稱，美國國防部這份報告2000年還形容解放軍是一支「龐大而又落後」的軍隊，只適合大規模的陸上戰爭，其海軍、網絡戰和信息化能力有限，正在「緩慢的適應現代戰爭」。

今年的報告則稱，解放軍2020年的目標是「在2049年前全面建成世界一流軍隊」。報告指出，此一目標意味著中國將建立一支與美國相當、甚至在某些情況下優於美國的軍隊。

報告表示，在實現長期目標的過程中，解放軍目前在某些領域已經趕上甚至超越美國，如「造船業」、「常規彈道導彈和巡航導彈」以及「合成防空系統」。

在造船業方面，中國已經擁有世界上最大的海上艦隊，並且正在「提高其造船能力和所有海軍級別作戰的能力」。中國目前擁有350艘軍艦和潛艇，包括130艘主戰艦艇，美國則只擁有293艘軍艦和潛艇。

在「陸基常規彈道導彈和巡航導彈」方面，中國擁有超過1,250枚射程在500到5,500公里的陸基彈道導彈和陸基巡航導彈。美國目前有一種常規陸基彈道導彈，射程在70到300公里之間，沒有陸基巡航導彈。

在「綜合防空系統」方面，中國擁有全球規模最大的先進遠程地對空系統，包括俄羅斯製造的S-400、S-300和國產系統。這些空防系統構成穩健和冗餘的綜合防空系統。

報告並推估，5年內解放軍打擊美國的陸基導彈彈頭數量將會倍增，同時5年內打擊美國本土的載具數量（主要以洲際彈道導彈為主）也會增加。

導彈 國軍 解放軍 美中關係

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