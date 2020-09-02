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揭川普2用意 北大學者：中美在台海存在擦槍走火的可能

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
北京大學美國研究中心主任王勇。（取自中評社）
北京大學美國研究中心主任王勇。（取自中評社）

北京大學美國研究中心主任王勇接受香港中評社專訪時指出，川普政府通過政治操弄，特別是跟「台獨」勢力進行軍隊合練、情報共享、將台灣問題國際化等一系列舉動，加上近期雙方的軍事行動也越來越多，中美之間確實存在著在台海擦槍走火的可能性。

但他認為，美國當前沒有能力、更沒有決心在台海問題上跟中國打一仗，川普本人也不願意在台海問題上跟中國打一仗。因此中美雖然有擦槍走火的可能性，但雙方應該還是有管控危機、避免擦槍走火的意願和能力的。

王勇同時也是北京大學國際戰略研究中心學術委員、大陸外交部黨校教授。在2日刊登的專訪中，王勇表示，美國當前在台灣問題上做了很多大動作、小動作挑戰「一個中國」原則，用意有兩個：一是川普希望通過操弄台灣問題轉移國內視線，拉抬選情。此外，希望通過加大對台軍售，討好美國軍火集團，在選舉中獲得其支持。

在他看來，香港問題也是美國強硬派打壓中國、阻遏中國和平崛起的一個重要手段。因此未來一段時間，中美在香港問題上的鬥爭角力仍會持續。

但王勇認為，隨著時間推移，美國對香港問題可能會慢慢回到一個比較務實的態度，從政治化的操弄轉為更多關注在香港的實際經濟利益。

展望未來中美關係，王勇指出，美國國務卿龐培歐7月23日的對華政策演說代表了美國鷹派的基本政策主張，就是要跟中國全面脫鈎，但這只代表美國「一小撮」極右派的想法。

他認為，中美關係未來發展仍有很大的不確定性，主要受美國大選結果、美國政治、中美談判等因素影響。預期未來雙方可能形成一種「競合」關係，即有競爭也有合作，因為中國在全球經濟與國際體系具有無可替代的作用，完全脫勾對美國來說沒有太多好處。

王勇表示，未來中美脫勾可能更多是在高科技領域，人文交流也會有更多限制，包括對中國留學生、對中國在美國媒體及文化交流等設置很多限制，但兩國完全脫勾不可能，未來中美之間仍有一定的迴旋空間來談雙邊關係發展的方向。

針對美國大選，王勇分析，儘管目前拜登的民調領先，但在一些「搖擺州」或「戰場州」，川普的民意支持率正在提升，因此拜登最終能否獲勝仍不確定。

王勇認為，拜登可能更傾向於將俄羅斯作為美國最大的對手，跟中國則是競爭對手關係，在很大程度上可以和中國合作。而且拜登背後的集團主要是華爾街的資本集團、矽谷的高科技企業、好萊塢「夢工廠」等全球化的利益集團，其政策是以全球化派為主，這對中美關係改善調整將會有更多好處。

但他也指出，目前來看，尚不能排除川普連任的可能。如果川普再次當選，美國社會肯定會更加分裂，特別是中下層民眾與精英階層之間的分裂將更加凸顯。

川普 香港 美中關係

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