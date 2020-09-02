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康希諾生物 在俄國開始新冠疫苗III期臨床試驗
新冠肺炎疫情在全球持續，獲得大陸首個新冠病毒疫苗專利的康希諾生物 2日在港交所公告，表示已開始重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒5型載體）（「Ad5-nCoV」）的III期臨床試驗。
康希諾生物港股半日跌9.4%，中午報港幣144元，成交港幣3.2億元。中午公告後，康希諾生物股價午後跌幅收斂至5%，暫報港幣150.8元，成交增至港幣4.8億元。
康希諾生物A股午後轉升1.95%，最新報人民幣264.05元。
康希諾生物表示，已與NPO Petrovax Pharm，LLC簽訂協議，根據協議，公司和Petrovax將共同推進在俄羅斯進行Ad5-nCoV的三期臨床試驗，公司和Petrovax已收到俄羅斯聯邦衛生部關於Ad5-nCoV的臨床試驗申請批准，並在俄羅斯開始Ad5-nCoV的III期臨床試驗入組。
此外，公司目前正在推動Ad5-nCoV的國際多中心III期臨床試驗，並計劃在多個國家展開Ad5-nCoV的III期臨床試驗。
香港經濟日報報導，康希諾生物首席財務官（CFO）王靖日前表示，新冠肺炎疫苗正進行臨床測試，預期3至6個月後會有第三期臨床測試的初步結果。
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