坐了近27年冤獄 大陸男子申請近億元國家賠償

因遭刑求逼供蒙冤近27年，於日前獲判無罪的江西男子張玉環，2日在律師與家人陪同下，向江西省高級人民法院提交國家賠償申請，索賠金額逾人民幣2,234萬元，讓「張玉環案」再度引發大陸社會關注。

根據大陸媒體早前報導，1993年10月24日，江西省南昌市進賢縣凰嶺鄉張家村兩名分別只有4歲和6歲的男童遭人殺害，棄屍於附近的水庫內。數日後，當年26歲的同村人張玉環被警方鎖定為嫌疑犯。

1995年1月26日，江西南昌中級人民法院一審判決認定張玉環用手卡、繩勒、棍打的方式將鄰居這兩名男童殺害，犯故意殺人罪，判處死刑，緩期兩年執行。

張玉環不服判決提出上訴。1995年3月30日，江西高級人民法院以事實不清、證據不足為由撤銷原判決，發回重審。2001年11月7日，南昌中級人民法院重審，再次認定該案「基本事實清楚、基本證據充分」，作出和原一審判決相同的判決。

張玉環再次提出上訴。2001年11月28日，江西高級人民法院作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。但入獄後，張玉環不斷喊冤，直至今年8月4日，江西高級人民法院對此案再審宣判，以「原審判決事實不清，證據不足」，宣告張玉環無罪。

上海《澎湃新聞》報導，張玉環2日提出的國家賠償申請主要內容包括五項：賠償侵犯人身自由賠償金人民幣1,017萬1,564.5元；賠償侵犯健康權賠償金和後續治療費100萬元；賠償精神損害撫慰金1,017萬1,564.5元；伸冤費用支出100萬元，共計人民幣2,234萬3,129元（約新台幣9,600萬元）。

報導稱，大陸「國家賠償法」規定：「侵犯公民人身自由的，每日賠償金按照國家上年度職工日平均工資計算。」張玉環委任律師程廣鑫表示，張玉環共失去自由9,778天，在被關押期間，他每時每刻都被限制人身自由，三倍於社會普通成員每日8小時的法定勞動時間，若以日均工資的一倍計算人身自由賠償金，明顯不合理。

程廣鑫認為，國家賠償應與自由的價值屬性相匹配，賠償標準上應遵循「就高」原則。

除失去人身自由，張玉環稱，當年在刑警隊遭受刑求逼供，至今雙手、大腿還有當初被吊打、狼狗撕咬留下的傷疤。此外，因長時間羈押佩戴戒具，他的右腳已嚴重變形，後續仍需矯正治療。因此，向江西高院請求賠償侵犯健康權賠償金和後續治療費人民幣100萬元。

程廣鑫指出，張玉環作為大陸目前已知的失去自由時間最長的冤錯案當事人，事件對他本人及其家庭造成了巨大的創傷和難以彌補的精神損害，包括：近27年無法侍奉母親，妻子病重改嫁，錯過孩子們的成長等。

此外，在被宣告無罪前，張玉環先後經歷四次審判，也承受了巨大的精神壓力。

張玉環在申請書中還寫道，拿到無罪判決後，自己仍生活在無邊的恐懼、遺憾之中，每日惡夢交替。平反至今，當年的辦案人員仍未被究責，精神損害未得到任何形式的彌補。因此，要求江西高級人民法院支付精神損害撫慰金。

對於張玉環提出高額國家賠償申請，大陸網民多表支持。在新浪網的新聞下方留言中，就有網友稱，錯案導致張玉環頂著「殺人犯」的罪名，家人也背負「殺人犯家屬」的罵名，受盡屈辱和歧視，「區區兩千多萬怎能彌補？」更有不少人呼籲，應追究當年製造冤假錯案者的法律責任。