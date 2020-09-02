紀念抗戰勝利75周年 習近平等將敬獻花籃
據香港文匯網報導，9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年紀念日。3日上午，中共中央總書記習近平等中共黨政領導人將同北京各界代表一起，在蘆溝橋中國人民抗日戰爭紀念館向抗戰烈士敬獻花籃。
報導稱，屆時，中央廣播電視總台將進行現場直播。
2015年9月3日，大陸曾在北京天安門廣場舉辦抗日戰爭勝利70周年大閱兵，當時參加的有中共中央政治局常委、中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會部分領導，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，全國政協部分領導以及中央軍委委員。
此外，還有曾參與過抗日戰爭的老戰士和老同志代表，以及抗戰烈士家屬代表，以及中共中央黨政軍群有關部門和北京市主要負責人，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，以及首都各界羣衆代表（包括青年代表和少年兒童代表等）參與當年大閱兵。
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