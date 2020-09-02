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王毅恫嚇捷克議長 在歐洲踢到鐵板了

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
當地時間9月1日，王毅在柏林與德國外交部長馬斯共同會見記者。中新社
當地時間9月1日，王毅在柏林與德國外交部長馬斯共同會見記者。中新社

針對捷克參議院議長韋德齊訪台，大陸國務委員兼外交部王毅接連發言恫嚇，在歐洲引發反彈。德國外長馬斯（Heiko Maas）當著王毅的面表示完全無法接受，法國外交部發言人也強調，不能接受中國對歐盟成員國的任何威脅，並表達聲援捷克共和國。

捷克參議院議長韋德齊一行抵台訪問後，王毅日前就曾揚言，「中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出沈重代價。」

根據大陸外交部網站消息，王毅9月1日在柏林與德國外長馬斯共同會見記者時再次表示，捷克參議長訪台是嚴重干涉中國內政的行為，中方不得不也必須作出必要反應。

王毅並說，「中方必須要告訴捷克參議長：你過線了！」王毅指出，韋德齊訪台，「公然為『台獨』勢力張目，甚至還煽動其他國家效仿，這是公開的挑釁。」

德國之聲中文網報導，馬斯在與王毅同場的記者會上要求北京政府不要動輒擺出威脅的架子。馬斯說，「對於這樣的行為進行恫嚇，我們完全無法接受。」他強調，「在外交和安全領域，我們同歐盟夥伴國家團結一致。」

報導稱，德國聯邦議院外交委員會主席呂特根（Norbert Röttgen）也表示，歐盟成員國承認「一個中國」的政策，儘管如此，訪問台灣應該是可行的。尤其在抗疫的情勢下，合作更值得提倡。馬斯說，他向捷克方面做出團結合作的保證。

法國國際廣播電台（RFI）中文網報導，法國外交部發言人1日也明確表示，與捷克共和國站在一邊，不能接受中國對捷克發出的威脅。

法國外交部發言人Agnèsvon derMühll說，「中歐關係必須建立在對話，互惠和相互尊重的基礎上，這是加深我們夥伴關係的必要條件。」

斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）1日也在推特發文稱，「斯洛伐克支持捷克；歐盟與中國關係是以對話和相互尊重為基礎，針對歐盟成員及其代表的威脅與彼此間的夥伴關係有所衝突，因此不能接受。」

捷克 王毅 外交部

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