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浙江一、二把手換人 前國台辦副主任鄭柵潔升任省長

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
曾任大陸國台辦常務副主任的鄭柵潔升任浙江省長。（中國政府網）
曾任大陸國台辦常務副主任的鄭柵潔升任浙江省長。（中國政府網）

大陸官方新華社今天公佈，中共中央決定，浙江省長袁家軍接替車俊擔任浙江省委書記，天津市長張國清接替陳求發擔任遼寧省委書記。原國台辦副主任、寧波市委書記鄭柵潔升任浙江省省長。鄭柵潔是繼陳雲林後，唯一一位任職國台辦副主任後升任正部級的官員。

據悉，袁家軍和張國清都出身政壇「軍工系」，這與大陸國家主席習近平近年大力提拔軍工人才有關。香港星島日報披露，中央政治局八月卅一日召開會議，拍板浙江、遼寧等高層人事。浙江省長袁家軍升任省委書記，浙江省委副書記、寧波市委書記鄭柵潔升任省長。天津市長張國清則將擔任遼寧省委書記，上海市委副書記廖國勳升任天津市長。

浙江是經濟大省，而且是大陸國家主席習近平曾經主政的省份。升任浙江書記的袁家軍，現年58歲，出身「軍工系」，曾任中國載人航天工程飛船系統總指揮、中國航天科技集團副總經理等職，2014年擔任浙江常務副省長，2017年擔任省長。

升任浙江省長的鄭柵潔，現年58歲，福建漳州人，會講閩南話，長期在廈門工作，是曾任廈門書記的大陸國家發改委主任何立峰老部下。他長期在福建當官，曾任福建省發改委主任、福建副省長、國家能源局副局長、國台辦副主任，2017年底調任寧波市委書記至今。

鄭柵潔，在2017年5月到12月擔任中共國台辦副主任一職；半年後旋即調任浙江省委常委、寧波市委書記。被稱為任期最短的國台辦副主任，次年六月，又擔任浙江省委副書記。當時就有分析認為，鄭柵潔屬於福建習家軍，未來仕途看好。

消息稱，中共中央組織部副部長姜信治於前天抵達杭州，並在昨天下午召開的領導幹部大會宣布上述這項重大人事變動。原浙江省委書記車俊年滿六十五歲，屆齡退休。

新擔任遼寧省委書記的張國清，和袁家軍一樣也出身「軍工系」，現年才56歲，曾任中國北方工業公司副總裁，中國兵器工業集團公司總經理，這兩間公司都是大陸製造和販售武器的大型國企公司，有「兵工少帥」的稱號，曾任重慶市長、天津市長。

福建 國台辦 中共

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