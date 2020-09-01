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英議員稱收到香港寄出的恐嚇信 中國大使館怒斥「妖言惑眾」

香港01 / 記者姜庚宇／報導
英國會外委會主席董勤達稱收到恐嚇信，對此中國大使館做出回應。圖擷自twitter
英國會外委會主席董勤達稱收到恐嚇信，對此中國大使館做出回應。圖擷自twitter

英國下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）昨（31）日在 Twitter表示，其住所收到以「Hong Kong and China」落款的匿名信件，認為信件內容屬恐嚇性質。

中國駐英國大使館今（1）日對此作出回應，批評董勤達說法沒有任何證據，純屬捕風捉影、造謠生事，充斥着對中國的偏見與惡意，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並要求其對這種「妖言惑眾的行為」道歉。

大使館發言人稱，中國一貫堅持不干涉別國內政原則，滲透、威脅、干涉別國內政從來不是中國外交的基因和傳統，反倒是英國某些政客頻頻對包括中國在內的其他國家事務指手畫腳、說三道四，「究竟是誰在搞干涉、搞滲透、搞威脅，事實一目瞭然，公道自在人心，只有那些慣於威脅別人的人，才總是擔心受到威脅」。

發言人又稱，政治互信是國與國發展關係的基礎，希望英國某些政客摒棄「冷戰思維」，放下傲慢與偏見，真正以英國民眾利益為重，客觀、理性、公正地看待中國和中英關係，多做有利於兩國互尊互信的事，而不是相反。

董勤達昨日將相關信件上載到Twitter，信件以「Dear Lord」（親愛的上主）開頭，稱期望上帝幫助董勤達消除反華和仇恨言論，讓上帝在董勤達的眼中彰顯光和愛，期望上主的力量可以走進董勤達的生命，驅走恐懽和威脅，讓他改變敵意，將愛帶入英國政府的外交政策中。

董勤達說，信件是從香港寄到他家，雖然信件內容溫和，但「從@AmbLiuXiaoMing的國安部朋友那裏傳達的訊息很清楚」，認為信件表達了「我知道你住在哪裏」的意思。董勤達在貼文最後指出，「恐嚇民選政客是一種干涉，必須停止」，而貼文當中的「@AmbLiuXiaoMing」是中國駐英大使劉曉明的Twitter帳號。

延伸閱讀：

英國駐華大使承認英中關係存在挑戰-稱港獨不是選項

駐英大使劉曉明-英若允許建流亡議會是大錯特錯

文章授權轉載自《香港01》

英國 大使館 恐嚇

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