傳被踢出蘋果供應鏈 歐菲光：是不實報導

外傳蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數回歸台廠，由業成GIS與宸鴻TPK供貨，歐菲光1日午間發布澄清公告，表示傳聞中關於公司被美國大客戶剔除供應鏈名單等訊息為不實傳聞。

受利空消息影響，歐菲光1日開盤隨即跌停，直到午後才打開跌停，截至收盤，跌幅收窄至6.61%，報人民幣17.66元。

歐菲光在澄清公告指出，多年以來一直在為美國大客戶提供產品和服務，公司與美國大客戶的合作良好，訂單情況持續穩定，未出現「被美國大客戶剔除供應鏈名單」的情況。

鑑於不實傳聞可能誤導投資者，影響正常市場秩序， 公司對不實傳聞的發布者予以強烈譴責，並且保留追究法律責任的權利。

蘋果iPad低價版的觸控模組訂單由歐菲光、GIS、TPK三家分享，三家廠商的供貨比重差不多，其中業成GIS隸屬鴻海，是一家台灣觸控產品廠商；宸鴻TPK也是台灣觸控廠商，在廈門有大額生產投資，兩家廠商均與歐菲光現階段的非主營業務「觸控產品線」有直接競爭競爭關係。

公開資料顯示，歐菲光主業是光學影像核心業務和微電子業務，產品包括影像模組、光學鏡頭、微電子和觸控產品等，廣泛應用於以智慧手機、平板電腦、智慧汽車等為代表的消費電子和智慧汽車領域。

歐菲光給蘋果供貨的產品不止有觸控模組（應用於iPad），還有光學產品（應用於手機照相機），而上半年期業績大幅增長，光學產品貢獻頗多。

歐菲光今年上半年淨利潤人民幣5.02億元，年增2,290.28%。該公司表示，主要是因為報告期內部分大客戶訂單增加，光學業務繼續保持快速增長，攝像頭模組和光學鏡頭出貨提升，同時受益於大客戶平板電腦銷量增長，和觸控業務結構優化，公司整體盈利能力持續改善。

值得一提的是，上午11時左右，又有消息傳出，大部分原歐菲光觸控模組訂單將由藍思科技承接，藍思科技股價隨即應聲上漲，截至收盤，藍思科技漲幅達5.24%，報人民幣36.33元。

21世紀經濟報導，藍思科技相關人士表示，並沒對外發布承接歐菲光訂單相關消息，藍思智控本來就是蘋果觸控Film sensor的供應商。