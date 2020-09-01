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龐培歐批中國汙染世界 北京：自己好好照照鏡子

世界日報 / 記者林汪靜／北京1日電
中國外交部發言人趙立堅。圖／取自新浪網
中國外交部發言人趙立堅。圖／取自新浪網

美國國務卿龐培歐29日於推特發文稱，中國對全球近30%的塑膠汙染有責任，是最大的汞、海洋垃圾和溫室氣體排放國，中國外交部發言人趙立堅昨日對此表示，中國大力推動綠色、低碳和可持續發展，新能源汽車保有量占全球一半以上、早在2008年就實施「限塑令」，他反嗆：「龐培歐先生應該好好照照鏡子，問問自己美國為何退出『巴黎協定』。」

澎湃新聞報導，有媒體問到，龐培歐於推特上發文指出，中國共產黨的經濟很多是建立在對空氣、土地和水質的肆意漠視之上，中國人民和世界應得到更好的待遇，中國對全球近30%的塑膠污染負有責任，是最大的汞、海洋垃圾和溫室氣體排放國。

對此，趙立堅於31日舉行的例行記者會上表示，中國政府高度重視環境保護，將生態文明建設納入中國特色社會主義事業「五位一體」整體布局，將良好生態環境作為最普惠的民生福祉，大力推動綠色、低碳和可持續發展，深入實施大氣、水、土壤污染防治三大行動計畫，取得明顯成效，在國際層面，中國認真履行「聯合國氣候變化框架公約」、「巴黎協定」、「巴塞爾公約」，「關於汞的水俁公約」等條約義務，為全球環境治理做出積極貢獻。

趙立堅指出，2018年與2005年相比，減少二氧化碳排放52.6億噸；中國是對可再生能源投資最多的國家，新能源汽車保有量占全球一半以上；早在2008年，中國就實施「限塑令」，大力推廣廢塑膠循環再利用，而截至去年底，中國全國城市生活垃圾無害化處理率接近99%，中國沿海城市已全都建立垃圾分類和「海上環衛」機制，積極開展海灘和海洋垃圾清理活動；中國頒布「危險化學品安全管理條例」、「十三五生態環境保護規劃」等法規政策，確定了汞污染防治的目標、路徑和措施。

趙立堅表示，反觀美國，作為全球累計排放溫室氣體最多的國家，美國既不批准「京都議定書」，又退出「巴黎協定」，否認自身約束性量化減排任務，徹底脫離於全球碳排放體系和安排之外，嚴重阻礙了全球減排，促進綠色低碳發展相關進程。同時，作為世界上最大的固體廢棄物出口國和人均塑膠消費大國，美既不批准「巴塞爾公約」，又為全球塑膠垃圾等治理進程設置障礙，將大量廢棄垃圾轉移至發展中國家，給當地和全球環境帶來了極大危害。

趙立堅說：「誰才是肆意漠視全球環境和全球人民健康，我想大家一目了然。」

巴黎協定 海洋垃圾 龐培歐

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