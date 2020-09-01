美國大選後中國工商界最擔心「脫鉤」、「退市」、「去全球化」

如果拜登上台，會改變中美兩國劍拔弩張的現況嗎？BBC就此訪問了中國工商界，工商界雖然對拜登「有所期待」，但卻認為未來任何一方入主白宮後改變對華強硬立場。中國工商界表示，對於下一屆美國政府，中國企業最擔心的是「脫鉤」、「退市」、「去全球化」三件事。

BBC報導，中國工商界認為，拜登上台後仍然會對華強硬，但會更多基於理性和事實，而不是誇誇其談和泛政治化。工商界最擔心的是中美未來「脫鉤」。脫鉤從本質上來說就是切斷、取消美國和中國30多年來建立的商業紐帶。

具體操作可以採用一切手法：從規定美國廠商把供應鏈移出中國到迫使在美運營的中資公司（如TikTok 和騰訊）用美國股東替換中國股東。但是，脫鉤並不那麼簡單。美國在迫使美國企業停止與華為等中國科技巨頭開展業務方面確實取得了一些成功，但這同時也促使中國企業在芯片（晶片）製造和人工智能等一些關鍵領域增強自給自足能力。

做為防範中國努力的一部分，川普政府對在美國上市的中國公司提出了一系列合規建議，將新的審計規則的合規截止日期定在2022年1月，不遵從新規的公司就有被除牌的危險。這就是中國工商界所擔心的「退市」。

如果拜登勝選，拜登政府不一定會嚴格執行同樣的禁令，但分析人士認為這種審核和監管基調很可能會延續。

報導指出，GFM資產管理公司駐香港投資顧問塔里克．丹尼森（Tariq Dennison）表示：「無論是在白宮、參議院還是國會，民主黨人沒有理由在沒有任何讓步的情況下放棄川普對中國的強硬立場。」他說：「雙方似乎在2020年達成了一項共識，那就是把一切不容易歸咎於對方的問題都歸咎於中國。這個局面不會很快改變。」

另外，在過去30年中，中國一直是全球化的最大受益者之一。數億中國人得益於全球化，提高了生活質量和生活水平；這是習近平「中國夢」的基石。而這也正是川普總統明言需要改變的：川普政府認為中國越來越富，而美國卻越來越窮。

川普任期內，去全球化成為一種趨勢 — 邊界開放程度降低，貿易自由度降低。北京也知道，這個趨勢即使在大選之後也不會改變。亞洲許多企業的最大擔憂是，美中兩個超級大國之間不可避免地發生真正的軍事衝突。上周，北京向潛在利潤豐厚也極具爭議的南中國海水域發射導彈，令這種擔憂加深。