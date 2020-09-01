楊恆均第二？ 央視澳籍女主播成蕾被拘

澳洲與中國關係緊繃之際，澳洲外交部長潘恩昨天發布聲明表示，在中國央視英語頻道擔任主播的成蕾已遭中國當局拘留長達兩周。因消息未提及成蕾遭拘留原因，引起外界聯想到此前華裔澳洲公民楊恆均在中國因「間諜罪」指控被捕事件。

據悉，成蕾數周沒有回覆消息引發朋友的擔憂。她最後一次發送推特是8月11日。據澳洲媒體報導，成蕾暫未被起訴，但羈押在指定地點，被「監視居住」。這種情況下，調查人員可以拘留和審問嫌疑人六個月，並在此前可切斷其與律師和外部世界的聯繫。

德國之聲報導，成蕾在中國出生，畢業於昆士蘭大學，在墨爾本的吉百利史威士（Cadbury Schweppes）和埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）工作五年後，成為澳洲公民，2003年返回北京。她成為美國消費者新聞與商業頻道《CNBC》駐中國記者九9年。自2013年起，她在中國環球電視網（CGTN）擔任財經記者，曾經主導報導中國全國人民代表大會。

路透報導，華裔澳洲籍成蕾在北京服務於中國環球電視網（CGTN）。潘恩的聲明指出，澳洲政府8月14日從中國當局收到成蕾被拘留的正式通知。潘恩表示，澳洲官員27日曾透過視訊連線，和待在拘留所的成蕾通話。潘恩還說，領事官員將持續支援成蕾及其家人。

成蕾在澳洲的家人也發布聲明，表示家人希望能有「令人滿意且適時的結果」，他們正與澳洲外交暨貿易部密切商議。

今年3月，華裔澳洲公民、作家楊恆均在中國受到「間諜罪」的指控被捕，該案至今未開庭審理。有評論認為，該案與中澳關係不斷惡化有關。今年7月，澳洲政府告誡本國公民，要警惕中國隨意拘捕的風險，並指出，該風險還在上升。

自從澳洲政府要求對新型冠狀病毒的起源進行國際調查後，北京與坎培拉政府的關係便趨於緊繃。隨後北京已對澳洲多種商品祭出貿易關稅和反傾銷調查。