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中印再爆衝突 互控「班公湖越界」成羅生門
印度與中國8月31日互控對方在喜馬拉雅山區爭議邊界採取「軍事挑釁」行動。新華社引述共軍西部戰區表示，印度軍方破壞共識，再次越線占控班公湖南岸等地，譴責印度「背信棄義」，不過印度陸軍則指是共軍試圖占領當地，事件成羅生門。雙方指揮官當天開會，企圖緩和情勢。
中國解放軍發表聲明說，印軍31日在班公湖(印度稱班公錯湖)附近越界，「公開挑釁，導致邊界情勢緊張，嚴重侵犯中國的領土主權，中方已採取反制措施」。
印度國防部31日稍早發布聲明說，解放軍29日在拉達克東部「發起軍事行動挑釁，意圖改變現狀」，印軍「預先制止解放軍在班公湖南岸的行動，採取措施強化我方陣地，阻撓中國單方面改變實地現狀的意圖」。
印度國防部說，印中雙方正在楚舒勒召開旅級指揮官會議以解決問題。
中國並未證實29日的事件，只說解放軍「向來尊重」名為實際控制線的暫定邊界。
印中兩國部隊6月曾在拉達克發生徒手搏鬥事件，造成20名印軍死亡。中方雖承認有人員傷亡，但未公布人數。
新德里與北京政府都把邊境再陷緊張歸咎於對方。兩國在1962年爆發邊境戰爭後，雙方軍隊不時對峙。
6月衝突過後，中國與印度軍隊朝這個區域投入數以萬計的兵力。雙方雖舉行軍事和外交對談來舒緩緊張情勢，但談判似已陷入僵局。
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