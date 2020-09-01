中印衝突再起 陸專家：印度想為談判價添籌碼

中印邊界再起衝突，大陸學者認為，印度在近來談判中堅持不合理的談判要價。印度在達不到目的之後，再次非法越線進行占控，無非是想通過開闢新的對峙點，多一點談判籌碼，試圖在接下來的談判中有更多的牌可打。

據環球時報報導，就印度發布聲明稱「中印軍方連續兩晚發生新衝突」一事，中共解放軍西部戰區新聞發言人張水利8月31日發表談話表示，當天印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線占控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。

中國專家分析認為，此次衝突的是非曲直非常明了，印軍再次非法越線進行占控，無非是想通過開闢新的對峙點，圖謀在與中方的談判中多一點籌碼。但從目前新聞披露的情形看，中印雙方在新衝突事件中沒有發生傷亡，表明雙方均避免爭端升級至武裝衝突。

清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，6月加勒萬河谷對峙事件發生以來，中印雙方經過5輪軍長級會晤、4次邊境事務磋商和協調工作機制會議，一線部隊一直保持著溝通，近一個半月以來，雙方平均每周都要開會，可見非常重視。當前，局勢緩和取得很大進展，雙方在多個對峙點脫離接觸，但仍有剩餘問題沒有得到解决，主要集中在班公湖北岸等地區。

錢峰表示，從公開報導來看，此次印方非法越線占控事件中沒有發生傷亡，事件發生後，中印一線部隊指揮官很快舉行了旅長層級會晤，表明雙方雖然存在不小的分歧，但還是維持了兩國長期形成並且近期得到進一步強化的共識，即避免爭端升級至武裝衝突。

對於此次衝突，錢峰認為事情的是非曲直很清楚，責任不在中方。中方一直嚴格遵循中印實際控制線，從未擅自越線行動。但印方卻不這樣認為，在近來談判中堅持不合理的談判要價。印度在達不到目的後，再次非法越線進行占控，無非是想通過開闢新的對峙點，多一點談判籌碼，試圖在接下來的談判中有更多的牌可打。

錢峰表示，印方希望通過談判儘快解決對峙，中方也是一樣。畢竟對峙問題越早解决越好，但兩國應通過平等協商，尋求公平合理、雙方都能接受的解決方案。可現在印度試圖通過在當地留駐重兵，擺出一幅與中方耗下去的姿態，想壓中方在談判中讓步。

隨著時間推移，印度越來越有些著急。現在印度國內疫情非常嚴重，經濟又不景氣，又要對邊境高海拔地區增派兵力，增撥大量預備過冬的軍需物資，對印軍後勤補給所帶來的巨大壓力可以想見。錢峰認為，再持續下去，還必將削弱印軍應對其它戰略方向的資源和能力。

除了中印陸地邊境上衝突，印度在南海及印度洋上也採取了針對中國的行動。印度新德里電視台網站30日援引消息人士的資訊表示，在6月中印邊境衝突爆發後不久，印度海軍低調向南海地區派遣了海軍艦艇。印軍戰艦在此期間收集了該海域其他國家軍艦的行踪，並通過安全通信系統與美國海軍艦艇保持了持續聯絡。

同時，印度海軍還加强了針對麻六甲海峽及中國海軍進入印度洋各條路線的巡邏，並計畫緊急採購和部署自主水下航行器及其他無人系統和感測器，嚴密監視中國海軍在印度洋的活動。

對此，錢峰表示，近年來印軍在印度洋對中國海軍艦船進行跟踪監視，派艦艇進入南海也不是第一次。如果正如媒體披露的那樣，印度海軍在南海地區「有所動作」，更多是試圖與美方在戰略上「眉來眼去」、遙相呼應的一種姿態。