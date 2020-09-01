香港民眾紀念「831事件」周年 至少14人被捕

昨天是香港831「太子站襲擊事件」一周年，當晚，香港旺角及太子一帶再有民眾聚集。香港警方1日凌晨通報，截至8月31日晚間11時，至少14人涉嫌違法被捕。

根據香港警方通報，被捕的14人包括9男5女，年齡介於16至60歲，分別涉嫌非法集結、公眾地方內擾亂秩序行為及襲警等。另有37人被以涉嫌違反「預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例」等，遭警方「票控」（依照規例開立罰單）。

「831事件」是指2019年8月31日晚間發生於香港九龍旺角太子站，香港警方被指採取無差別襲擊乘客事件，但香港警方否認有「進站打人」，聲稱只是使用「適當武力」制服示威者。這起事件導致多人受傷，網上一度謠傳有民眾遭警察毆打致死，但從未獲證實。

據明報報導，31日有大批香港市民來到太子站一帶聚集及獻花，防暴警察晚間在旺角驅離民眾時，疑似因碰撞爆發衝突，混亂中一名孕婦遭推撞跌坐地上，加上警方發射胡椒噴劑，該名孕婦因身體不適被送醫治療。報導稱，當晚還有男童被員警帶走。