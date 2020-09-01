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中印邊境紛爭再起 環球時報呼籲大陸強硬回擊

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為解放軍西部戰區76集團軍日前組織工兵、防化分隊，演練利用火焰噴射裝置，對目標實施打擊。圖／取自解放軍西部戰區陸軍微信公號
圖為解放軍西部戰區76集團軍日前組織工兵、防化分隊，演練利用火焰噴射裝置，對目標實施打擊。圖／取自解放軍西部戰區陸軍微信公號

中印邊境緊張情勢再起。解放軍西部戰區周一晚間指控印軍再次非法越線，造成邊境局勢緊張。環球時報對此發文呼籲，中國大陸需要做好在中印邊境地區開展軍事鬥爭的備戰工作，「該動手時就要動手」，讓每一場爆發的衝突都成為印方的一個教訓。

今年6月，中印軍隊曾在加勒萬河谷爆發邊境衝突，雙方均傳出傷亡的消息。時隔兩個多月，解放軍西部戰區新聞發言人張水利31日晚間出面指控，印度軍方當日在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線占控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。

張水利痛批，印方此舉嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定，出爾反爾、背信棄義，中方對此表示強烈反對。中方嚴正要求印方，立即撤回非法越線占控兵力，嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，避免事態進一步升級。

張水利稱，中國軍隊正採取必要應對措施，並將密切關注事態發展，堅決維護中國領土主權和邊境地區和平穩定。

環球時報1日則發表題為「對印方的機會主義表現必須強硬回擊」的社評指出，這次發生對峙的班公湖南岸本來就在中方實控之下，印方想要把它搞成新的爭議地區，配合印方在雙方的談判中討價還價。印方明顯繼續在邊境問題上持多占便宜的進取姿態，而不是把維護邊境地區穩定置於首要位置。

社評表示，印度目前國內問題纏身，尤其是新冠疫情嚴重失控，上周日的新確診感染者高達7.8萬人，創了全球記錄，受到拖累的經濟十分疲弱。挑中印邊境緊張，新德里也有轉移國內注意力的意圖，「這既是對外的流氓表現，也是對內的政治欺詐」。

文章稱，「印度想和平相處，我們歡迎。想一來一去博弈，我們的工具和能力都比它強。如果想用戰爭方式做攤牌，解放軍一定能夠讓印軍遭受比1962年更慘痛的失敗。」

環球時報並警告，「印方休要對來自華盛頓的支持抱幻想，也不要用加強美日澳印四方合作來給自己壯膽。」班公湖對峙反映出，印度沒有從加勒萬河谷衝突中汲取教訓。中印邊境摩擦很可能會長期化，各種大小危機此起彼伏將成常態，中方對此要有充分思想準備。

社評指出，中方需要做好在中印邊境地區開展軍事鬥爭的備戰工作。「在印方魯莽衝擊我方底線時，我方決不能手軟，該動手時就要動手，而且要確保戰之能勝，要讓每一場爆發的衝突都成為印方的一個教訓」，「堅決打掉印方可以通過勾結美國等其他力量對中國以弱搏強的幻想」。

印度 解放軍

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