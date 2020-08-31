快訊

做音樂能當飯吃？從高雄到永和，「北漂」樂團如何生存？

美豬議題陳時中曾說捍衛不成絕不戀棧 藍要他遵守承諾下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周庭以中日文臉書發文 擔心自己被長久羈押

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
前香港眾志副秘書長周庭1日將至香港大埔警署報到，她於31日分別以中文在臉書發文，表示若被正式起訴，恐將面臨以年計算的還押。。圖/周庭臉書截圖
前香港眾志副秘書長周庭1日將至香港大埔警署報到，她於31日分別以中文在臉書發文，表示若被正式起訴，恐將面臨以年計算的還押。。圖/周庭臉書截圖

香港眾志副秘書長周庭1日將至香港大埔警署報到，她31日分別以中文與日文在臉書發文，表示若被正式起訴，恐將面臨以年計算的還押，希望能夠成功續保，也願眾人平安。

周庭指出，她本月初之所以被捕是因為日經新聞，在2019年曾刊登聲援香港反送中運動的廣告，因此她表示，港版國安法壓迫的不只香港媒體，連在香港的外媒也受到威脅，而這恐將成為香港的新常態。

周庭在臉書寫到：「明天下午，我將會到大埔警署報到，若被正式起訴，就可能要面對以年計的還押。」她坦言：「近日的事態發展難言樂觀，希望能夠成功續保，也願眾人平安。」

周庭指出，原來她被捕是因為一篇日經新聞的廣告，根據法新社日前報導，警方於本月初依據港版國安法搜查壹傳媒的當日，也有持搜索令到日經新聞的香港辦公室進行調查，原因是去年反送中運動期間的全球登報運動中，日經新聞也有刊登一則關於聲援反送中運動的廣告。

周庭表示，先前一直沒有透露，當日她在大埔警署進行口供時，警方曾向她展示不同證物和證據，其中就有這則於2019年刊登在日經新聞的廣告。

周庭指出，到底港警在日經新聞的香港辦公室調查到什麼，而日經新聞又向港警提供了什麼資料，暫時還沒有人知道，但這次事件顯示港版國安法不但影響香港當地傳媒，更對在香港進行採訪的外國媒體造成威脅。

周庭說，港警可以隨時以國家安全為由申請搜索令，搜查任何媒體的辦公室，甚至可以禁止外媒記者入境，就正如港警在就壹傳媒事件見記者時，表示只會歡迎「願意合作的本地媒體」參與記者會，不單是網路媒體而已，連外媒也不能進行採訪，這類事情會漸漸變成香港的新常態。

周庭以日文在臉書寫下日前被捕是因為日經新聞廣告。圖/周庭臉書截圖
周庭以日文在臉書寫下日前被捕是因為日經新聞廣告。圖/周庭臉書截圖
前香港眾志副秘書長周庭1日將至香港大埔警署報到，她於31日分別以中文與日文在臉書發文。圖/周庭臉書截圖
前香港眾志副秘書長周庭1日將至香港大埔警署報到，她於31日分別以中文與日文在臉書發文。圖/周庭臉書截圖

香港 港版國安法 廣告

延伸閱讀

民調：近六成港人反對國安法

周庭感謝民眾蘋果廣告「藏字」聲援 不忘提醒「撐蘋果」

叫妳花木蘭 香港民主女神周庭又有新形象

多名泛民人士稱被神秘人跟蹤 周庭受關注度遠超黃之鋒、許智峯

相關新聞

環時社評：美軍機自台灣起飛 台海戰爭將就此打響

中共黨媒環球時報，31日發表題為「需要給蔡英文當局一個根本性警告了」社評稱，一架美軍EP-3E電子偵察機行踪詭異，疑似從...

龐培歐稱陸為全球最大污染國 陸反嗆：好好照照鏡子

美國國務卿龐培歐29日於推特發文稱，大陸對全球近30%的塑膠污染有責任，是最大的汞、海洋垃圾和溫室氣體排放國，大陸外交部...

港警務處長：港國安法生效以來已拘捕逾20人

香港警務處處長鄧炳強近日表示，香港國安法生效以來，香港警方已拘捕超過20位涉嫌違反該法的人士，今後，香港警方有信心應對各...

共軍：印軍越線占控班公湖南岸、熱欽山口附近中方領土

中印邊境再現緊張局勢，解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校表示，8月31日印軍在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線占控，...

印度稱陸軍隊再度侵犯 陸外交部：從未越過實控線

印度31日表示，大陸軍隊於29、30日再度採取軍事行動，試圖在拉達克地區班公湖（Pangong Tso）南岸進入印度管轄...

周庭以中日文臉書發文 擔心自己被長久羈押

前香港眾志副秘書長周庭1日將至香港大埔警署報到，她31日分別以中文與日文在臉書發文，表示若被正式起訴，恐將面臨以年計算的...

歐洲成中國外交重點 王毅剛走楊潔篪將到訪

繼中國國務委員兼外長王毅訪問歐洲5國後，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪明天將出訪，在首站緬甸過後訪問西班牙、希臘...

投資移民門檻太高？ 創業移民也成港人來台選項

「如何移居來台」成港人近來熱門話題，但「投資移民」門檻為新台幣600萬，讓資金要求較低的「創業移民」成為港人移居來台的選...

「拒和中國一起展現友好」印度退出俄軍演

印媒報導，印度國防部稱，因新冠肺炎疫情及後勤安排等諸多不便，決定退出9月15日至27日在俄羅斯舉行的聯合軍演。但報導同時援引印度國防部人士稱，印度臨時決定退出軍演的原因是，「不希望在印中邊境對峙期間，與中國一起參加一場旨在展現友好的演習」。

環時：美4大軍事基地 「網兜形」島鏈圍中

針對美軍近期劍指中國動作頻頻，中共黨媒環球網指出，美軍在印度洋、太平洋等四大據點，欲對中國進行「網兜形」圍堵。

諜機偽裝民航？美5軍機同日輪番偵察 中批「偷窺」

解放軍在四大海域演習之際，美軍29日同時派出P-8A反潛巡邏機、EP-3E電子偵察機以及「阿耳特彌斯」偵察機（ARTEMIS）等5架軍機現身偵察。香港大公報指出，其中30日再度闖入南海的「阿耳特彌斯」是由民用商務機改裝而成，以偽裝民用機「打擦邊球」進行軍事偵察。

王毅談歐洲行：最大共識是堅持多邊主義

正在歐洲訪問的大陸國務委員兼外交部長王毅，前天（29日）稱此行與各國達成的最大共識，就是要堅持多邊主義。

熱門新聞

陸媒：美偵察機行蹤詭異 「疑似直接從台灣起飛」

環時社評：美軍機自台灣起飛 台海戰爭將就此打響

不再依賴谷歌 華為鴻蒙、EMUI、HMS同時升級

韋德齊訪台 王毅怒嗆：與14億中國人為敵 將付沉重代價

男子吃隔夜菜中毒竟半身癱瘓失明 醫師警告：這5種菜千萬別碰

山西飯店曾擴建6次 網轟：禍首才該道歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。