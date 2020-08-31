周庭以中日文臉書發文 擔心自己被長久羈押

前香港眾志副秘書長周庭1日將至香港大埔警署報到，她31日分別以中文與日文在臉書發文，表示若被正式起訴，恐將面臨以年計算的還押，希望能夠成功續保，也願眾人平安。

周庭指出，她本月初之所以被捕是因為日經新聞，在2019年曾刊登聲援香港反送中運動的廣告，因此她表示，港版國安法壓迫的不只香港媒體，連在香港的外媒也受到威脅，而這恐將成為香港的新常態。

周庭在臉書寫到：「明天下午，我將會到大埔警署報到，若被正式起訴，就可能要面對以年計的還押。」她坦言：「近日的事態發展難言樂觀，希望能夠成功續保，也願眾人平安。」

周庭指出，原來她被捕是因為一篇日經新聞的廣告，根據法新社日前報導，警方於本月初依據港版國安法搜查壹傳媒的當日，也有持搜索令到日經新聞的香港辦公室進行調查，原因是去年反送中運動期間的全球登報運動中，日經新聞也有刊登一則關於聲援反送中運動的廣告。

周庭表示，先前一直沒有透露，當日她在大埔警署進行口供時，警方曾向她展示不同證物和證據，其中就有這則於2019年刊登在日經新聞的廣告。

周庭指出，到底港警在日經新聞的香港辦公室調查到什麼，而日經新聞又向港警提供了什麼資料，暫時還沒有人知道，但這次事件顯示港版國安法不但影響香港當地傳媒，更對在香港進行採訪的外國媒體造成威脅。