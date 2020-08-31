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AIT電報解密：六項保證 始終是對台對中政策根本要素

評／任期最長首相終須一別 安倍晉三施政總體檢

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環時社評：美軍機自台灣起飛 台海戰爭將就此打響

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸轟六K和殲十一戰機繞經台灣海峽南部。（微信大陸國防時報排頭兵公眾號）
大陸轟六K和殲十一戰機繞經台灣海峽南部。（微信大陸國防時報排頭兵公眾號）

中共黨媒環球時報，31日發表題為「需要給蔡英文當局一個根本性警告了」社評稱，一架美軍EP-3E電子偵察機行踪詭異，疑似從台灣本島起飛，引起多方關注。北大「南海戰略態勢感知」計畫平台記錄了該偵察機的飛行軌跡，為上述質疑提供基礎。目前台灣尚未對這一說法予以證實或否認。

如果台灣與美方已經做了美國軍機在台灣起降的安排，這是非常嚴重的事件，已經踩到大陸維護國家統一的紅線。「如果大陸掌握確鑿證據，就可以摧毀相關機場和降落在該機場的美國軍機，台海戰爭將就此打響」。

這篇立場強硬的文章稱，再次警告蔡英文當局和華府：不要玩火。大陸維護國家主權和領土完整的意志十分堅定，大陸不想打仗，但是對公然製造分裂國家現實的那些行為，大陸必堅決予以回擊。

文章說，美台不斷加強勾結，美在台協會日前發佈了一張美軍加油機為台灣戰鬥機空中加油的照片，這也是赤裸裸的挑釁。說實話，大陸輿論對蔡英文當局與美勾結的這些表現已經有些不耐煩了，越來越多的人不再相信兩岸有可能和平統一了，「武統論」被更加廣泛地討論。

蔡英文當局口口聲聲地希望和平，但做法卻是把台海不斷朝著戰爭邊緣推。以為可以用切香腸的管道逐漸瓦解大陸的意志，最終迫使大陸接受台灣徹底的去中國化，並且成為國際舞台的一個合法成員。

文章說，「鑒於民進黨當局這幾年太順了，過度膨脹，不相信大陸方面真敢動手，我們認為，我方要認真考慮在台海問題上下一劑猛藥了，給予蔡英文當局一個强烈的警告」。

關於這劑「猛藥」，建議將台灣島上空宣佈為中共解放軍的巡航空域，解放軍的偵察機、戰鬥機將前往台灣島上空執行任務。這些軍機一方面宣示主權，一方面核查台灣各機場是否有美國軍機降落，各港口是否有美國軍艦停靠。如果台灣軍隊膽敢向解放軍飛機開火，打第一槍，就意味著挑起戰爭，解放軍應立即對台灣軍事力量給予全面摧毀，實現武統。

美國已將台灣當成了對華戰略打壓的突出棋子，蔡英文當局又使勁往美國的對華戰略上靠，從而對台海局勢形成長遠的負面影響。必須打掉美國的這個棋子，對台灣當局做一次根本的馴服。民進黨拒絕「九二共識」，以為抱住美國大腿就能够安全實現「台獨」，得不到一次沉重教訓，他們不可能回頭。

中共解放軍戰機去台灣上空巡航，風險不光是中國大陸的，更是台軍和民進黨當局的，也是美方的。那將是意志的較量，也是實力的檢驗。大陸方面應當找一個恰當的時機宣佈這一決定，並且實施解放軍戰機飛臨台灣島上空的首航，那個時機可以是大陸抓到了美軍飛機在台灣降落的把柄，或者美國更高層級官員訪台等等，那時大陸派戰機宣示主權更加順理成章，也會得到國際輿論的更多理解。

狹路相逢勇者勝，而大陸相信，「民進黨當局是一壓就垮的草包」。打掉民進黨的囂張氣焰，可以進一步對民進黨當局的行為進行規制。和平統一必須以軍事懲罰作為根本制約來推動，而不能用一種美好的願景來吸引。很不幸，台海的現實再次證明了這個道理。

解放軍 民進黨 蔡英文

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