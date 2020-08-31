香港「831事件」一周年 說「警察打死人」恐違《國安法》

香港民眾一連兩天響應網上號召，在多個商場和太子站聚集，紀念「;831事件」一周年及抗議警方施暴，部分人獻白花默哀。同一時間，香港警務處處長鄧炳強把警方「打死人」的傳聞扣連《港區國安法》稱，散播此說法或已犯法，「831打死人」的示威口號也勢成禁語。

鄧炳強在《香港開電視》的專訪中提到，媒體過去一年出現很多「假新聞」丶「假消息」，要打擊警方信譽，例如散播831太子站有人死的「不正確思想」，「我相信是有一些不知名的勢力，很想危害國家及香港安全」。他重申，網上犯案並非無法可依，警方會盡力調查，不會令網絡世界「無皇管」（無人管）。

翻查資料，這個說法首先來自北京。港澳辦副主任張曉明7月1日在記者會講解《港區國安法》時，曾提到「突然有人造謠說香港太子站發生打死人事件，把社會不滿情緒集中指向香港警方，子虛烏有的事情」，或構成國安法下的「引發特區居民對中央政府或特區政府的憎恨」而違法。

2019年反送中運動期間，8月31日深夜，大批防暴警察及速龍小隊警員沖進九龍太子站港鐵車廂內，用警棍和胡椒噴霧「無差別攻擊」乘客，多人頭破血流，有人跪地舉手求饒仍無法幸免，也有乘客被推倒在地，警員踩踏在他們身上。事發畫面直播後引發輿論大嘩，被視為香港警方在反送中期間過度使用武力的標志性事件。

警方當晚驅趕在場傳媒人士，並阻止救護員進入站內為傷者急救，令「打死人」的傳聞甚囂塵上，雖然警方丶消防處及醫管局盡數否認，仍無法止息有關傳聞，「721不見人 831打死人」成了反送中運動抗議警方不作為和濫暴的常見口號，而此後每個月最後一天都有市民到太子站悼念。

失蹤者現身：已流亡英國

去年831事件網傳一位名叫「韓寶生」的男子在太子站被警員制服後失蹤，甚至傳聞他已成為浮屍。「韓寶生」周日（30）日在臉書及YouTube發布影片，澄清自己真名是王茂俊，上月已赴英尋求政治庇護，並宣布與在港家人斷絕關系。他表示在831被捕，警方本來只控告他非法集結一項罪名，但今年6月突然改控暴動丶刑事毀壞丶傷人丶搶劫丶襲擊等8項罪名，最高刑罰從監禁5年變10年，他有感將面臨不公平審訊，遂在上月上庭前夕選擇流亡。王茂俊稱，過去一年不作公開澄清，是因為不想間接幫警方確認身份。

《眾新聞》引述他回憶831經歷時指，當晚他在銅鑼灣示威後搭地鐵到九龍，上車後遇到一群手持武器的親中「藍絲」人士，列車駛至太子站時爭執未止，他自己也被水瓶擊中，此時有防暴警和速龍沖進月台，襲擊及拘捕在場乘客，他在過程中被多名警員用警棍打傷背部丶左邊胸口及左手手腕，其後做了半年物理治療才告恢復。

當時，警方在831太子站拘捕了64人，王茂俊說警員撿起太子站內散落的背包丶眼罩丶頭盔等裝備，在警署要求他們戴上「證物」拍照，又指警方不讓受傷被捕者到醫院治療，在新屋嶺扣留中心則不獲見律師。

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