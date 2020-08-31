羅冠聰呼籲德外長為香港人權發聲

羅冠聰呼籲德國外長馬斯（Heiko Maas）就中國的人權記錄加大對北京的壓力，並為香港人的公民權利發聲。

中國外長王毅即將抵達柏林訪問，並計劃於本周二（9月1日）與馬斯會面。

羅冠聰在一封落款日期為8月30日的致馬斯的公開信中寫道："希望您能走得更遠，在德國擔任歐盟輪值主席國期間，帶領歐盟對其對華政策進行重新評估"。

他請求馬斯考慮到"香港的基本人權和自由、法治及自治地位被不斷侵蝕"，因而應對中國建立一種"以價值觀為基礎的貿易政策"。羅冠聰還呼籲德國為香港人來德學習和工作、進而獲得公民身份創造便利條件。

他還在信中列出一份建議德國可以采取的行動清單，包括與其它國家合作，設立"聯合國中國事務特使及特別報告員"、考慮對應為侵犯人權和破壞國際法負責的中國官員實行制裁。

信中寫道："我呼籲您向中國外長王毅提出這些關切"，並希望"德國能為香港公民在1997年主權移交時獲得承諾所應享有、現在卻日復一日被剝奪或威脅的基本權利和自由大聲疾呼"。

德國是王毅此次歐洲之行的最後一站。此前他已到訪挪威、意大利、荷蘭和法國。上周，羅冠聰曾在羅馬意大利外交部前與一些該國議員舉牌示威，要求意大利外長迪馬約與王毅見面時，關注中國人權及香港議題。他還致信法國總統馬克龍，呼籲其與王毅會面時，為香港人的基本權利自由發聲。

羅冠聰日前已表示，將在王毅到訪德國期間，與"對華政策跨國議會聯盟"（Inter-Parliamentary Alliance on China）成員於德國外交部門外舉行集會，呼籲德國實施"救生艇計劃"（Lifeboat Scheme），援救被迫害的香港示威者，並要求歐盟向中國實施制裁。

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