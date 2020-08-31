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港警務處長：港國安法生效以來已拘捕逾20人

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港警務處處長鄧炳強近日表示，香港國安法生效以來，香港警方已拘捕超過20位涉嫌違反該法的人士。圖／取自新浪網
香港警務處處長鄧炳強近日表示，香港國安法生效以來，香港警方已拘捕超過20位涉嫌違反該法的人士。圖／取自新浪網

香港警務處處長鄧炳強近日表示，香港國安法生效以來，香港警方已拘捕超過20位涉嫌違反該法的人士，今後，香港警方有信心應對各種挑戰，切實維護香港社會治安及國家安全。

新華社報導，鄧炳強表示，6月30日香港國安法生效後，香港警務處國家安全處在7月1日就正式成立。目前，該處大致分為三大部分，分別是情報收集、調查與行動、訓練與後勤支援，其主要職責包括對關於危害國家安全行為的情報進行收集分析，開展一系列調查活動及其他相關行動等。

鄧炳強指出，7月以來，香港警方已多次採取行動，打擊危害國家安全的行為和活動。他說，從香港警務處國家安全處成立到8月底，警方已拘捕超過20名涉嫌違反香港國安法的人士，無論是分裂國家、顛覆國家政權，還是恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全，警方都會全力調查，當證據充足時，警方就會採取進一步行動。

針對港警在執行國安法時沒有保障人權的批評，鄧炳強並不認同。他說，香港國安法明確規定，防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則，在執法過程中，警方始終秉持法治原則，高度專業理性，充分保障民眾的合法權益。

他表示，一些企圖危害國家安全的人正是希望透過歪曲事實、抹黑造謠，影響香港民眾對警隊的信任，進而打擊警隊執法效率；希望香港民眾都能認清真相，不要被別有用心的人誤導。

此外，香港警察與大陸現在有緊密交流，鄧炳強指出，每年都有數以百計的警隊同事到大陸交流、探訪及學習，其中既有警隊高層，也有基層警員。他說，香港是中國不可分割的一部分，他們作為香港警察，不但要維護香港社會治安，還要維護國家安全，因此，很注重去大陸學習交流，希望香港警察對國家有更全面、深入的認識。待香港新冠肺炎疫情更穩定後，將會安排警隊同仁與大陸進行更多的交流、探訪和學習。

香港 港警 國安法

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