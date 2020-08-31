「拒和中國一起展現友好」印度退出俄軍演

印媒報導，印度國防部稱，因新冠肺炎疫情及後勤安排等諸多不便，決定退出9月15日至27日在俄羅斯舉行的聯合軍演。但報導同時援引印度國防部人士稱，印度臨時決定退出軍演的原因是，「不希望在印中邊境對峙期間，與中國一起參加一場旨在展現友好的演習」。

環球時報引述印媒指出，根據計畫，包括中國在內的上海合作組織(上合組織)國家、土耳其、伊朗等都將派部隊參加此次聯合軍演。巴基斯坦軍隊也可能參加此次聯合演習。印度原定派出一支由180名陸軍、40名空軍、2名海軍軍人組成的特遣隊。截至目前，中方尚未正式宣布參加此次演習。

據報導，印度政府消息人士透露，不參加此次演習的決定是印度國防部和外交部考慮了幾個因素後做出的。印度官員稱，考慮到新冠肺炎疫情，不參加接觸性演習是為確保印軍部隊的安全。此外，中國和巴基斯坦會參加此次演習也是印度退出的原因之一。

香港商報引述印度經濟時報稱，印度國防部長和外交部長計畫下月先後前往莫斯科出席上合組織防長會和外長會。報導猜測，俄羅斯有可能利用東道國的身分及其與中印兩國均保持友好關系的特殊背景，全力促成中印防長或外長的雙邊會晤。

不過，印度斯坦時報援引消息人士稱，鑑於當前印中兩國在邊境實控線脫離接觸和局勢降溫進程中出現的分歧，中印間進行此類會晤的可能性不大。