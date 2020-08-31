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諜機偽裝民航？美5軍機同日輪番偵察 中批「偷窺」

世界日報 / 中國新聞組╱北京31日電
東風導彈系統可對海陸空多目標遠程打擊。 取自人民網
東風導彈系統可對海陸空多目標遠程打擊。 取自人民網

解放軍在四大海域演習之際，美軍29日同時派出P-8A反潛巡邏機、EP-3E電子偵察機以及「阿耳特彌斯」偵察機（ARTEMIS）等5架軍機現身偵察。香港大公報指出，其中30日再度闖入南海的「阿耳特彌斯」是由民用商務機改裝而成，以偽裝民用機「打擦邊球」進行軍事偵察。

解放軍8月份在渤海、黃海、東海、南海四大海域密集舉行多軍兵種實戰化演訓。美軍機被指頻頻抵近「偷窺」中國，並呈現出多軍種、多機型集體出動的趨勢。

「南海戰略態勢感知」微博指出，8月29日，美軍在中國近海的偵察行動迎來小高潮。美海軍2架P-8A反潛巡邏機前往巴士海峽空域偵察；1架EP-3E電子偵察機前往台灣海峽南部偵察，距離領海基線僅約53海浬。而美陸軍1架編號為N9191的CL604「阿耳特彌斯」偵察機前往東海偵察，距離領海基線僅約46海浬；1架DHC-7-102偵察機前往黃海偵察。

在此之前，香港大公報稱，8月19日至21日，美國陸軍派出一架飛機連續三天抵近中國偵察。21日先朝台灣方向飛行，然後轉向抵近浙江沿海。這架飛機便是編號為N9191「阿耳特彌斯」偵察機（ARTEMIS），即Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System（空中多任務偵察情報系統），係由龐巴迪公司「挑戰者650」雙引擎商務機改裝而成。

報導指出，「阿耳特彌斯」是美國陸軍第一架噴氣式偵察機，此前其他機型均為螺旋槳式。飛機上裝配「高精度探測和開發系統」（HADES），集地面掃描雷達和電子情報接收器於一體，擅長高空偵察，能夠對陸地和水面移動目標進行精密探測，甚至可精確到坦克、小型水面艦艇等。在1萬2000米高空巡航時，探測範圍可達上千公里。

報導提到，與其他戰機不同，「阿耳特彌斯」偵察機保持了商務機的原貌，外觀上沒有美軍塗裝，有時還特意跟隨民航飛機作為掩護。此機不列入美軍裝備序列，而隸屬於一家民間公司，但其每次執行任務，實際上都有美軍官兵在飛機上操控偵察設備，日常運營費用也由美國陸軍承擔，性質上與軍機沒有區別，「猶如披著羊皮的狼」。

因此，報導認為，這種間諜飛機具有隱蔽性、迷惑性，借民用之名獲得更大活動自由，以便偵察探測重要信息。美國陸軍正在開發多型遠程火力系統，包括新型遠程戰略加農炮、多管火箭炮、高超音速彈道導彈。而「阿耳特彌斯」能夠為防區外作戰，提供探測、定位、識別和跟蹤關鍵目標，為地面遠程火力打擊提供引導。

美軍 陸軍 南海

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