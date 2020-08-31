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王毅談歐洲行：最大共識是堅持多邊主義

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅強調，如果沒有多邊主義，第二次世界大戰以來建立的多邊主義機制和國際秩序，將受到嚴重破壞，中小國家將遭受巨大衝擊。（新華社）
大陸國務委員兼外交部長王毅強調，如果沒有多邊主義，第二次世界大戰以來建立的多邊主義機制和國際秩序，將受到嚴重破壞，中小國家將遭受巨大衝擊。（新華社）

正在歐洲訪問的大陸國務委員兼外交部長王毅，前天（29日）稱此行與各國達成的最大共識，就是要堅持多邊主義。

大陸外交部網站連發兩文，介紹王毅與法國外交部長勒德里昂的會談。王毅不點名責備美國，直言「到處退群毀約等單邊主義行徑不得人心」。他呼籲中法在國際事務中應加強協調合作，特別應維護好伊朗核問題全面協定等國際協定和多邊外交的重要成果。

他強調，如果沒有多邊主義，第二次世界大戰以來建立的多邊主義機制和國際秩序，將受到嚴重破壞，中小國家將遭受巨大衝擊。

王毅呼籲在此形勢下，中國和法國作為負責任大國，應積極宣導踐行多邊主義，抵制單邊主義行徑，讓堅持多邊主義成為國際社會的共識。他呼籲中法要做大國積極互動的示範，中國大陸支持法國在應對氣候變化問題上繼續發揮領先作用，並介紹中方已提前實現2020年减排目標。

他告訴勒德里昂，自己在疫情防控常態化形勢下，首次出訪就來到法國，充分體現中方對法國作為獨立自主大國的重視，對歐盟作為世界重要一極的重視。

王毅此次出訪歐洲，一共到訪義大利、荷蘭、挪威、法國和德國五國。他離開法國後，前往最後一站德國進行訪問。

他在此行中談到維護多邊主義、伊朗核協定、氣候變化等的課題，明顯在釋放中國與歐洲的共同利益大於分歧的訊號，避免歐洲在國際局勢上與中國漸行漸遠，防止歐洲在中美不斷交惡的背景下，與美國結成遏制中國的共同陣線。

然而，王毅此次歐洲之行並非都氣氛和睦。據路透報導，勒德里昂向王毅談到巴黎對新疆及香港兩地人權情况的深刻擔憂。王毅昨天回應時，重申新疆與香港議題都屬於中國大陸內政，其他國家不應該干涉。

此外，據南德意志報報導，三名德國議員也在王毅抵達柏林前夕致信德國外長馬斯，警告此次會談「只應用於交流雙邊及國際關係的看法」，不應被中國當局用於「國內或國際的文宣」，更直言中國已因具有攻擊性的內政與外交而「喪失了成為值得信賴之夥伴的資格」。

王毅 法國 德國

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