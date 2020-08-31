青島啤酒節人潮多 澳媒：中國近乎消滅了疫情

為期三周的青島啤酒節近日落幕，活動吸引大批人群聚集，這對仍處在疫情熱點的其他國家來說是難以想像的，也吸引了外媒的注意。澳洲媒體報導，與人口規模相當或沒那麼大的印度、美國和日本相比，「中國近乎消滅了新冠疫情」。

據觀察者網報導，澳洲廣播公司（ABC）30日用大量篇幅報導了青島啤酒節，並稱現場吸引了大規模人群，「這在幾個月前是難以想像的」。

ABC採訪了參加啤酒節的遊客王素平（音譯），他說，「我很久沒見過這麼多人聚在一起了，人類是群居動物。我們只有相互聯繫才會快樂」。報導說，在中國，泳池派對和去海灘度假現在已經算不上少見。

不過，活動並非完全沒有受到疫情影響。ABC指，今年的啤酒節人潮還是比以往少了一些，而且所有人必須出示綠色健康碼才能入場。「這標誌著一項了不得的成就：作為一個人口超10億的人群密集國家，中國近乎消滅了新冠疫情」。

ABC還將中國的抗疫表現與印度、美國和日本進行了對比。與其他人口眾多的國家相比，稱「中國的抗疫效果堪稱非凡」、「中國嚴格而有針對性的措施似乎開始起效了」。不過，ABC也在報導中提及，中國是「新冠病毒的發源地」。

美國的紐約時報同樣在近日報導了中國許多城市重新開始辦起了大型活動，報導提到，除了青島啤酒節，上海也舉辦了一場電競大會，歷經76天封城的武漢人的生活也早已回歸正軌，開始與親朋好友聚會。