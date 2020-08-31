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民調：近六成港人反對國安法

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）路透社委托香港民意研究所（HKPORI）進行民調，周日（30日）公布結果顯示，59%民眾反對《港區國安法》，31%表示支持。

同一個調查曾於6月份丶國安法細節尚未出爐時進行，當時反對率有56%，支持率34%。換言之，國安法實施後反對率微升3%丶支持率微跌3%。

港區國安法繞過香港立法會制訂，在6月30日通過實施，「四宗罪」包括分裂國家丶顛覆國家政權丶恐怖活動丶勾結外國或者境外勢力危害國家安全，犯罪行為定義廣泛，最高可囚終身，而且涵蓋全世界所有國籍人士。

延伸閱讀：10個爭議點 一文看懂港版國安法

該法律實施後，「光復香港 時代革命」等反送中口號被港府列為違法，包括黎智英丶周庭在內的多名民主派人士被捕。中國官媒丶香港特首林鄭月娥及警務處處長鄧炳強曾形容，國安法有震懾效應。

香港科技大學社會科學學部副教授成名分析指，路透社民調結果反映政府的打壓越大，港人的反對就越大。

7成港人冀徹查警方

是次最新調查在8月份進行，以電話隨機訪問1007人。除了國安法議題，也問及港人對反送中運動的看法，結果顯示44%受訪港人支持示威，低於6月時的51%。

然而，受訪者對「五大訴求」的支持度全面上升，支持「成立獨立調查委員會徹查警方執法」的比例增加4%至70%；支持「有普選」從61%升至63%；要求「特首林鄭月娥下台」從57%微升至58%；支持政府「特赦被捕示威者」增加5%達到49%。

調查又顯示，59%受訪者反對「港獨」，19%支持，與6月時相若。

路透社就調查結果查詢港澳辦丶香港特首辦和警方，均未獲回應。

李澄欣/楊威廉（路透社）

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