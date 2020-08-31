陸媒：美偵察機行蹤詭異 「疑似直接從台灣起飛」

中美近期頻頻在台海周邊軍事角力，大陸官媒環球網今天披露，美國軍機近期在台灣附近動作頻頻，8月30日，1架美國海軍EP-3E電子偵察機被曝「疑似直接從台灣起飛」。

報導引述北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）8月30日發布消息指出，1架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）當天出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌跡較為異常。

報導指，這架EP-3E在8月29日曾前往台灣南部南海偵察，之後便沒有收到其來自沖繩嘉手納空軍基地的起降信號，疑似是直接從台灣起飛。

但「南海戰略態勢感知計畫」平台也表示，美國軍機詭異的飛行軌跡也不排除信號錯誤導致軌跡偏差的情況。目前暫未看到台灣方面對此事的回應。

報導說，美國軍機近期在台灣附近活動頻繁，此前也曾被曝出飛越台灣空域或是在台灣起降，但這樣的情況相當罕見。

對於美軍機在台灣空域的飛行行為，大陸外交部發言人華春瑩曾表示，美方此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對、予以強烈譴責。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止此類非法、挑釁行徑。中方將採取一切必要措施，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

報導引述中國社科院台灣香港澳門法研究中心主任陳欣新曾表示，如果美軍機降落台灣機場，實際上是一種變相支持台灣擁有所謂「主權地位」的擦邊行為。「根據中美之間三個聯合公報，美國承認世界上只有一個中國，就是中華人民共和國，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，所以美國軍機飛到台灣上空，如果遇到突發情況需要降落，應該向中華人民共和國政府申請，而不應該是向台灣當局申請。」