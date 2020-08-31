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北京首都功能核心區 優化中央政務

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「首都功能核心區控制性詳細規劃（街區層面）（2018年—2035年）」30日正式公布。根據規劃，北京的「首都功能核心區」總面積約92.5平方公里，包括東城區和西城區兩個行政區。

戰略定位即北京城市空間結構中的「一核」，未來要將這「一核」建設成為大陸全國政治中心、文化中心和國際交往中心的核心承載區，歷史文化名城保護的重點地區。

新華社報導，規劃提出，以長安街為依託，優化中央政務功能布局，服務保障中共中央黨政軍領導機關工作和重大國事外交活動舉辦。強化長安街沿線政治中心、文化中心、國際交往中心的核心功能。

規劃將加強格局保護作為老城整體保護最重要的任務，提出綜合運用多種手段，強化老城空間的整體性。中國文物學會會長單霽翔認為，對於北京的保護要特別注重整體性，核心區控規強調整體保護，並給出準確鮮明的判斷價值，是一個重要的突破。

規劃共明確了11類保護對象，歷史文化街區從占核心區總面積的22%提高到26%。接下來，將逐批公布歷史建築名錄，通過歷史文化資源的展示和利用，生動講述好老北京的故事。

規劃還提出「雙控四降」，讓核心區逐步「靜」下來。到2035年，首都功能核心區常住人口規模控制在170萬人左右，地上建築規模控制在1.19億平方公尺左右。到2050年，常住人口規模控制在155萬人左右，地上建築規模穩定在1.1億平方公尺左右。

北京市城市規劃設計研究院核心區規劃所所長廖正昕說，以往土地規劃用途的變更需要嚴格的程序，控規中首次提出「公共事務用地」概念，可以靈活地轉化幼兒園、社區衛生服務中心等居民所需所盼的公共需求。

為配合核心區控制性規劃的推出，北京市正在研究制定「首都功能核心區控制性詳細規劃三年行動計畫(2020年-2022年)」，保障核心區控規落地實施。

北京 歷史建築 幼兒園

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