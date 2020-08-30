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眾籌登報為港祈禱 天主教正委突喊停

世界日報 / 香港新聞組／香港30日電

天主教香港教區轄下的香港天主教正義和平委員會（正委）早前發起眾籌登報活動，為香港實施「港區國安法」後祈禱。正委昨在臉書（facebook）專頁發文，稱教區不贊成該會擬刊登的禱文內容及採用的籌款方式，因此要終止原定的籌款計畫，下周開始退款。正委稱有關信息是「根據教區指示」張貼。

明報報導，由天主教香港教區於1977年成立的正委一直積極參與時政，並不時批評政權，過去曾發表六四周年紀念禱文，於反修例運動期間發文譴責警方暴力鎮壓，並呼籲G20國家及其他地區的正委關注香港情等。正委昨在帖文稱，「根據教區指示」張貼信息，信息內容指教區得知正委即將公開籌款在報章刊登廣告，為香港頒布國安法後的民主發展祈禱，教區表示支持信友為香港祈禱，「但不贊成本會（正委）採用的籌款方式及擬刊登的禱文內容」，因此教區決定正委須終止計畫。

正委日前在facebook貼文公開籌款，原訂9月6日在蘋果日報刊登為香港祈禱的廣告。全篇禱文300多字，文中未有提及與國安法相關內容，也沒點名批評，其中提到「對良善忠信的僕人，你會使他們昌盛，對不合你心意的權貴，你會作公義的安排，使你的子民擺脫奴役」、「今天，這個城市陷於備受壓制和威脅，我們求你施恩，因為只有你的大能是這個地方繼續發光發熱的保證」等。

正委終止眾籌登報，不少網友留言質疑，「不能眾籌登報，但可以籌款建教堂？」、「教會奉獻不是眾籌嗎？」

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