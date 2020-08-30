王毅到訪前夕 德議員籲強硬對中

正在歐洲訪問的中國外長王毅即將抵達德國。德國之聲報導，聯邦議會人權委員會的三名議員警告德國外長馬斯(Heiko Maas)，中國已經喪失了「成為值得信賴之夥伴的資格」。

據報導，南德意志報披露一封信函內容。三名議員分別是聯邦議會人權委員會主席延森(Gyde Jensen，自民黨)、長年關注中國人權議題的委員會發言人鮑澤(Margarete Bause，綠黨)以及來自執政黨基民盟的人權問題資深議員布蘭德(Michael Brand)。他們同時也都是今年春天剛剛成立的「對華政策跨國議會聯盟」之成員。

在致德國外長馬斯的這封信函中，三名議員警告，此次外長會晤「只應用於交流雙邊及國際關係的看法」，不應被中國當局用於「國內或國際的宣傳」。

報導指出，信函還呼籲德國聯邦政府利用此次會晤的契機，「明確無誤地要求關閉殘暴關押新疆維吾爾人的營地」。三名議員還提到了香港議題，指出北京的行為已經「粗暴地破壞了國際法準則」，因此現在必須採用「不再是總體克制的」語氣。當前中國領導人「在內政及外交方面變得更有攻擊性，因此喪失了成為值得信賴之夥伴的資格」。

信函指出，即便在面對德國以及歐洲時，中國也顯露出「毫無遮掩的權力訴求」；中國正在網路等各種場合「大力宣傳貶低民主體系，試圖通過歪曲事實、虛假陳述、金錢利誘等手段，在歐洲散播極權主義敘事」。三名議員強調，正擔任歐盟輪值主席的德國聯邦政府現在有責任「做出明確的表態」。

中國外長王毅目前正在歐洲進行訪問。繼挪威、義大利、荷蘭、法國之後，他將在下周初抵達最後一站德國。這也是新冠疫情全面爆發以來，中國外長首次出國訪問。

而德國政府官方此前面對北京強推港版國安法等舉措，始終沒有較為強硬的表態，只是象徵性地宣布暫停執行與香港的引渡協議。