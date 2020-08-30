脫鉤論 中官媒：美政客餵的毒丸

針對美方近期提出與中國「脫鉤」論調，稱美國「不一定非要和中國做生意」，中國官媒再發文嘲諷，美國政客這一論調好比是顆「毒丸」，遭到美企強烈抵制，又批此不過是在大選年裡上演的一場賣力卻拙劣的政治秀。

中央廣電總台國際在線29日刊文指出，美國政府發布行政令，宣布自9月20日起禁止美國個人及企業與中國的騰訊公司進行與微信有關的任何交易，結果遭到蘋果、福特、高盛、沃爾瑪等一大波美國企業的反對。

文章稱，微信是一個在全球擁有十幾億用戶的平台，也是在中國的首要通訊應用，其服務涉及營銷、通信、電子商務、支付等方方面面，「對於在中國經商必不可少」。在商言商，如果美國政府行政禁令對企業利益造成傷害，美國企業當然不答應。

文章稱，「雖然美國政客時不時放話鼓動脫鉤，但在商界的壓力之下，態度也不得不有所鬆動。」文章引述彭博指出，在行政禁令公布兩周後，美方官員私下和包括蘋果在內的多家美國公司接觸，強調它們仍然可以在中國通過微信做生意。

對此，文章稱，這再次證明，美國企業需要中國市場毋庸置疑，它們離不開也不想走。文章還舉例說，中國美國商會確認自新冠肺炎疫情暴發後的第一架包機將於9月12日從舊金山直飛北京，報名人數踴躍，「這些爭相回到中國的美國商界人士顯然不同意『不一定非要和中國做生意』這樣的論調。」

文章進一步指，中國經濟正呈現「非常強勁的V型反彈」。這一穩定向好的經濟走勢，無疑增強了包括美企在內的全球企業投資中國的信心。「美國那些熱衷於『政治秀』的政客應該好好聽聽來自本國商界的理性聲音，停止鼓動所謂的脫鉤。」