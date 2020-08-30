快訊

開放美豬 謝龍介爆料來台美衛部長就是瘦肉精老闆

9月起機場改驗唾液 指揮中心：不影響防疫安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獲准訪北京疫苗工廠 CNN：中國展現科技實力

世界日報 / 中國新聞組／北京30日電
美國傳媒CNN近日獲准探訪位於北京南郊的疫苗生產工廠。 Getty Images
美國傳媒CNN近日獲准探訪位於北京南郊的疫苗生產工廠。 Getty Images

中國國產新冠病毒滅活疫苗已經開始對特定人員施打，美國傳媒CNN近日獲准進入生產該疫苗的北京科興中維生物技術有限公司位於北京南郊的工廠，根據CNN事後做出的報導指，中國正力爭進入推出新冠病毒疫苗最前線，以此展現其科技實力，科興中維的疫苗是中國攻勢的一部分。此外，四川大學華西醫院重組新型冠狀病毒肺炎疫苗（Sf9細胞）第一支疫苗，已在29日注入志願者體中。

外媒視點引述CNN報導，科興中維的新冠病毒疫苗「克爾來福」（CoronaVac）是目前全球已進入三期臨床試驗的六款疫苗之一，其在巴西及印尼展開試驗，約有1.1萬名志願者已經接種。公司投資者關係總監楊海倫指，若果一切順利，希望能在年底左右取得一些成效。

報導指，科興中維早在1月下旬就開始研發疫苗，距離湖北武漢疫情大爆發不足一星期，疫苗生產工廠則是在3月起興建。楊海倫透露， 一旦獲得國家藥品監督管理局批准，工廠最終將每年生產3億劑疫苗。

報導稱，由於中國已基本遏制本土疫情，新增病例少，無法滿足展開三期臨床試驗的條件，故科興中維與巴西政府達成協議，自7月下旬起在當地進行疫苗的三期臨床試驗。

CNN認為，疫苗競賽中獲勝，將使中國有機會通過將自己定位為抗擊疫情的領導者，以鞏固其全球地位。

來源：CNN YouTube

另據紅星新聞報導，四川大學華西醫院生物治療國家重點實驗室主任、魏於全院士表示，重組蛋白新冠疫苗於8月21日獲國家藥監局臨床試驗批文，目前，所有受試者感覺良好，沒有出現不良反應。

魏於全說，該疫苗將新冠病毒的基因引入昆蟲細胞生產出高質量的重組疫苗蛋白並進行精緻純化，易於大規模生產並投入市場。該科研成果已於7月29日在國際著名的Nature雜誌發表。

疫苗 CNN 疫情

延伸閱讀

與病毒單打獨鬥沒戰力 高端疫苗加入台美聯隊抗疫

斜槓講球一炮而紅 格林還要跨足CNN當評論員

創業之星／郭家齊：豬瘟快篩 準確度是考驗

股海自由行／疫苗動起來 生技股重返主流

相關新聞

獲准訪北京疫苗工廠 CNN：中國展現科技實力

中國國產新冠病毒滅活疫苗已經開始對特定人員施打，美國傳媒CNN近日獲准進入生產該疫苗的北京科興中維生物技術有限公司位於北京南郊的工廠，根據CNN事後做出的報導指，中國正力爭進入推出新冠病毒疫苗最前線，以此展現其科技實力，科興中維的疫苗是中國攻勢的一部分。此外，四川大學華西醫院重組新型冠狀病毒肺炎疫苗（Sf9細胞）第一支疫苗，已在29日注入志願者體中。

李復甸談港版國安法 傷害不小

香港7月實施港版國安法後，部分法律界人士憂心，香港國際仲裁中心的地位可能受到衝擊，外商可能會把仲裁地點轉移到香港競爭對手...

中華仲裁協會 規劃上海設點

中華民國仲裁協會理事長李復甸指出，協會於2018年底在香港設立中華國際仲裁中心，目前仍持續運作；今年新冠疫情爆發以前，他...

習近平：力推藏傳佛教中國化

中共中央第七次西藏工作座談會廿八日起一連兩天召開，中共總書記習近平提出治理西藏的「十個必須」，強調西藏工作必須堅持以維護...

港疫情回落 九月普篩

香港新冠疫情逐步回落，昨天銅鑼灣街頭再現人潮。香港將在九月一日起對全體港民普篩。

港媒指台港牧師策畫偷渡 當事人否認

十二名香港反送中運動參加者涉嫌偷渡，被廣東海警截留拘捕。香港大公報稱事件由台灣牧師黃春生運作，又指黃與香港占中三子之一的...

利用疫情推展「戰狼外交」？大陸駐英使館回應了

對於大陸利用新冠疫情推動「戰狼外交」的指責，大陸駐英使館今（29）日表示，中英關係取得的每一點進步和成果，都與外交官的努...

任正非：幾棒子打下來，美國一些政治家希望我們死

上海交通大學微信公眾號今（29）日披露華為創辦人任正非7月29日至31日在上海交通大學、復旦大學、東南大學、南京大學座談...

香江風情／港版黃雀 避鷂投羅

中國大陸廣東海警局在海上截獲快艇，據報拘捕十多人，其中包括涉嫌違反港版國安法被捕後保釋的「香港故事」成員李宇軒，以及多名...

北京瞭望／儲糧買油 北京已有最壞打算？

一整個八月，北京都流露出不尋常的氣氛。除了防疫常態化、高舉「雙循環」經濟政策，大陸國家主席習近平提出節約糧食號召，一個月...

罕見！共軍四大海域同步軍演

中美雙方關係日趨緊張，連日來各自出招，美國連派軍機、軍艦進入南海，共軍則在南海軍演並試射飛彈，昨天更宣布在渤海黃海水域軍...

被陸官媒定義為「毒蘋果」 華潤旗下便利店停售《蘋果日報》

《蘋果日報》網路版報導稱，VanGO便利店突然從本周五（8月28日）起停售《蘋果日報》。報導稱，其發行部將報紙送到VanGO發現貨架上的《蘋果日報》標示牌被放到最底層...

熱門新聞

寄生蟲「存腦袋17年」男子半身麻痹 醫：避免吃生食

不到19歲…中印邊境衝突解放軍士兵疑落葬 墓碑照引熱議

山西臨汾飯店倒塌增至29死 陸國務院展開查處

陸限制技術出口 專家：TikTok賣美業務需申請許可

華為好威 上半年每天賺10億

共軍南海演習尾聲 美軍4機同台現身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。