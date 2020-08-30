獲准訪北京疫苗工廠 CNN：中國展現科技實力

中國國產新冠病毒滅活疫苗已經開始對特定人員施打，美國傳媒CNN近日獲准進入生產該疫苗的北京科興中維生物技術有限公司位於北京南郊的工廠，根據CNN事後做出的報導指，中國正力爭進入推出新冠病毒疫苗最前線，以此展現其科技實力，科興中維的疫苗是中國攻勢的一部分。此外，四川大學華西醫院重組新型冠狀病毒肺炎疫苗（Sf9細胞）第一支疫苗，已在29日注入志願者體中。

外媒視點引述CNN報導，科興中維的新冠病毒疫苗「克爾來福」（CoronaVac）是目前全球已進入三期臨床試驗的六款疫苗之一，其在巴西及印尼展開試驗，約有1.1萬名志願者已經接種。公司投資者關係總監楊海倫指，若果一切順利，希望能在年底左右取得一些成效。

報導指，科興中維早在1月下旬就開始研發疫苗，距離湖北武漢疫情大爆發不足一星期，疫苗生產工廠則是在3月起興建。楊海倫透露， 一旦獲得國家藥品監督管理局批准，工廠最終將每年生產3億劑疫苗。

報導稱，由於中國已基本遏制本土疫情，新增病例少，無法滿足展開三期臨床試驗的條件，故科興中維與巴西政府達成協議，自7月下旬起在當地進行疫苗的三期臨床試驗。

CNN認為，疫苗競賽中獲勝，將使中國有機會通過將自己定位為抗擊疫情的領導者，以鞏固其全球地位。

來源：CNN YouTube

另據紅星新聞報導，四川大學華西醫院生物治療國家重點實驗室主任、魏於全院士表示，重組蛋白新冠疫苗於8月21日獲國家藥監局臨床試驗批文，目前，所有受試者感覺良好，沒有出現不良反應。

魏於全說，該疫苗將新冠病毒的基因引入昆蟲細胞生產出高質量的重組疫苗蛋白並進行精緻純化，易於大規模生產並投入市場。該科研成果已於7月29日在國際著名的Nature雜誌發表。