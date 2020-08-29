任正非：幾棒子打下來，美國一些政治家希望我們死

上海交通大學微信公眾號今（29）日披露華為創辦人任正非7月29日至31日在上海交通大學、復旦大學、東南大學、南京大學座談時的發言紀要。

任正非說，華為想點燃5G這個燈塔，但剛剛擦燃火柴，美國就一個大棒打下來，把我們打昏了，開始還以為華為的合規系統出了什麼問題，在反思；結果第二棒、第三棒、第四棒……打下來，我們才明白，美國的一些政治家希望我們死。

任正非表示，求生的欲望使華為振奮起來，尋找自救的道路。無論怎樣，華為永遠不會忌恨美國，那只是一部分政治家的衝動，不代表美國企業、美國的學校、美國社會。華為仍然要堅持自強、開放的道路不變。「你要真正強大起來，就要向一切人學習，包括自己的敵人」。

任正非還表示，美國將華為納入實體清單後，公司把對美國的投資轉移到俄羅斯，加大對俄羅斯的投入，擴大俄羅斯的科學家隊伍，提升俄羅斯科學家的工資。他希望十年、二十年後，大陸的大學能擔負起追趕世界理論中心的擔子，這是有希望的，中國是可以有更大作為的。

對於美國持續升級對華為晶片供應的封殺，華為將如何因應的問題，華為消費者業務CEO余承東表示，我們正在想辦法。

至於鴻蒙OS使用在手機上的時間點，余承東說，今年先不發布這個計畫，明年有可能。這意味鴻蒙OS版本手機不會在下個月召開的華為開發者大會上發布。去年8月，華為開發者大會上正式發布作業系統鴻蒙OS，搭載鴻蒙的第一款硬體是榮耀智慧螢幕。