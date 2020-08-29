快訊

館長遭槍擊後第一夜…林口長庚醫師鬆口傷勢狀況

免驚吃到美國豬！彰化肉圓及爌肉名店都堅持用台灣豬肉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

任正非：幾棒子打下來，美國一些政治家希望我們死

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
華為創辦人任正非。新華社資料照片
華為創辦人任正非。新華社資料照片

上海交通大學微信公眾號今（29）日披露華為創辦人任正非7月29日至31日在上海交通大學、復旦大學、東南大學、南京大學座談時的發言紀要。

任正非說，華為想點燃5G這個燈塔，但剛剛擦燃火柴，美國就一個大棒打下來，把我們打昏了，開始還以為華為的合規系統出了什麼問題，在反思；結果第二棒、第三棒、第四棒……打下來，我們才明白，美國的一些政治家希望我們死。

任正非表示，求生的欲望使華為振奮起來，尋找自救的道路。無論怎樣，華為永遠不會忌恨美國，那只是一部分政治家的衝動，不代表美國企業、美國的學校、美國社會。華為仍然要堅持自強、開放的道路不變。「你要真正強大起來，就要向一切人學習，包括自己的敵人」。

任正非還表示，美國將華為納入實體清單後，公司把對美國的投資轉移到俄羅斯，加大對俄羅斯的投入，擴大俄羅斯的科學家隊伍，提升俄羅斯科學家的工資。他希望十年、二十年後，大陸的大學能擔負起追趕世界理論中心的擔子，這是有希望的，中國是可以有更大作為的。

對於美國持續升級對華為晶片供應的封殺，華為將如何因應的問題，華為消費者業務CEO余承東表示，我們正在想辦法。

至於鴻蒙OS使用在手機上的時間點，余承東說，今年先不發布這個計畫，明年有可能。這意味鴻蒙OS版本手機不會在下個月召開的華為開發者大會上發布。去年8月，華為開發者大會上正式發布作業系統鴻蒙OS，搭載鴻蒙的第一款硬體是榮耀智慧螢幕。

俄羅斯 上海 余承東

延伸閱讀

華為上半年日賺逾10億 業績增長23%

馬克宏：法5G不排除華為 但仍偏好歐洲供應商

台鏈將向美申請出貨華為

聯發科 申請供貨華為

相關新聞

任正非：幾棒子打下來，美國一些政治家希望我們死

上海交通大學微信公眾號今（29）日披露華為創辦人任正非7月29日至31日在上海交通大學、復旦大學、東南大學、南京大學座談...

香江風情／港版黃雀 避鷂投羅

中國大陸廣東海警局在海上截獲快艇，據報拘捕十多人，其中包括涉嫌違反港版國安法被捕後保釋的「香港故事」成員李宇軒，以及多名...

北京瞭望／儲糧買油 北京已有最壞打算？

一整個八月，北京都流露出不尋常的氣氛。除了防疫常態化、高舉「雙循環」經濟政策，大陸國家主席習近平提出節約糧食號召，一個月...

罕見！共軍四大海域同步軍演

中美雙方關係日趨緊張，連日來各自出招，美國連派軍機、軍艦進入南海，共軍則在南海軍演並試射飛彈，昨天更宣布在渤海黃海水域軍...

被陸官媒定義為「毒蘋果」 華潤旗下便利店停售《蘋果日報》

《蘋果日報》網路版報導稱，VanGO便利店突然從本周五（8月28日）起停售《蘋果日報》。報導稱，其發行部將報紙送到VanGO發現貨架上的《蘋果日報》標示牌被放到最底層...

影／抵近大陸偵察的美國軍機從哪來？央視一一解析

美軍近期頻繁對中國大陸展開抵近偵察，究竟這些偵察機從哪裡起飛的？央視軍事頻道28日在微博官網發布一則影片，起底美軍三大據...

大陸向南海試射導彈 陸外交部：例行性安排

美國國防部表示，大陸在26日上午向南海發射彈道導彈試驗，此舉威脅地區和平安全。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，解放軍在...

美艦闖西沙 解放軍警告驅離

解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦（USS Mustin DDG 89）27日擅自闖入中國西沙領海，解放軍南部戰區組織海空兵力全程對其跟監視、查證識別，並予以警告驅離。李華敏批美方無視國際法規則，一再到南海挑釁滋事，以航行自由之名行航行霸權之實，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞南海國際航行秩序。

美媒：新疆3年新建近270處關押場所

美媒近日披露，新疆地區過去三年新建了近270處關押場所。

華春瑩：美國手臂伸太長了 管好你的章魚爪

繼揭露白宮貿易顧問納瓦羅「謊話連篇」後，中國外交部發言人華春瑩27日繼續「火力全開」，狠批美國對外國企業的長臂管轄。

被捕只是時間問題 黃之鋒：已做好隨時被送中準備

前香港眾志秘書長黃之鋒昨天接受英國金融時報（Financial Times）專訪時表示，他已經做好隨時被捕並被立刻引渡到...

李宇軒等12港青乘快艇潛逃台灣 遭粵警截捕

據「中國海警」發布，廣東海警在中國大陸管轄海域，截獲一艘香港快艇，拘捕艇上12名年輕人，他們聲稱是香港的示威者，正乘快艇逃往台灣。香港警務處長鄧炳強稱，已第一時間向中國大陸有關部門了解，目前沒有接到通知。

熱門新聞

趙立堅嗆「中國不用蘋果」 身體誠實用iPhone發文秒臉腫

影／抵近大陸偵察的美國軍機從哪來？央視一一解析

北京瞭望／儲糧買油 北京已有最壞打算？

是否擔心ECFA喊卡？ 許勝雄：目前看起來還好

被捕只是時間問題 黃之鋒：已做好隨時被送中準備

陶冬預期 全球經濟最快明年春夏之交將具開放條件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。