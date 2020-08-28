沃爾瑪表態欲與微軟聯手競購TikTok

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

美國零售企業沃爾瑪表態欲與微軟聯手競購TikTok，稱其與微軟的合作關係將滿足美國TikTok用戶的期望，同時也將滿足美國政府監管機構的關注。據外媒報導，TikTok接近完成出售美國業務給微軟的交易，有可能在未來48小時內完成。

沃爾瑪在聲明中指出，正與微軟聯手洽談收購TikTok的美國、加拿大、澳洲及紐西蘭業務，並認為與微軟合作與TikTok建立潛在夥伴關係，可以增強融合電子商務以及廣告的能力，這項關鍵功能為沃爾瑪提供重要途徑，使公司能接觸並服務全管道客戶，並發展第三方市場和廣告業務。

沃爾瑪還強調，非常自信與微軟的合作關係，將滿足美國TikTok用戶的期望，同時也將滿足美國政府監管機構的關注。

路透援引知情人士表示，TikTok的母公司字節跳動計畫在未來24至48小時與一家競購方進行排他性磋商，並在9月15日前達成交易。CNBC也援引知情人士稱，TikTok即將達成出售其美國業務的協議，並可能在未來幾天宣布這項交易。至於交易價格方面，TikTok估值在200億至300億美元之間，但價格尚未確定。

截至目前，先後有微軟、甲骨文、沃爾瑪等跨國公司加入競購TikTok的行列，昨市場還傳出宜家也有意加入。CNBC報導稱，甲骨文已經退出，沃爾瑪則悄然加入，微軟則依然在，但誰都不會單獨吃下TikTok，而是沃爾瑪、微軟共同聯手。

但沃爾瑪發言人拒絕透露沃爾瑪和微軟將如何分割TikTok的所有權。

有分析師認為，TikTok擁有忠實的一批用戶，對於正試圖向科技公司轉型的沃爾瑪來說，這可以幫助其更好地瞭解年輕用戶。從戰略上來看，沃爾瑪已經積極布局線上雜貨業務，如果能夠收購TikTok，那麼將能拓展客戶群體，對抗電商巨頭。

值得注意的是，沃爾瑪和微軟之前早有合作，曾聯手對抗亞馬遜。與微軟的合作讓沃爾瑪開始在整個業務中使用Azure和微軟365，同時還推動機器學習、人工智慧和數據平臺的新項目。

一些行業觀察人士認為，收購TikTok確實符合沃爾瑪的整體戰略，即擴大與客戶的接觸範圍、收集有價值的消費者數據、加強其電子商務業務，以抵禦來自亞馬遜的衝擊。

此外，TikTok於美國時間周四召集數千名歐美員工舉行虛擬全體員工大會，保證公司會繼續聘用他們，並承諾儘快明確公司未來發展。

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