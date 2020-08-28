被陸官媒定義為「毒蘋果」 華潤旗下便利店停售《蘋果日報》

《蘋果日報》網路版報導稱，VanGO便利店突然從本周五（8月28日）起停售《蘋果日報》。報導稱，其發行部將報紙送到VanGO發現貨架上的《蘋果日報》標示牌被放到最底層，VanGO Facebook專頁回應查詢時表示，停售該報，並稱此舉屬「公司正常商業決定」。

報導也提到，總共受影響的報紙約1000份，其發行部會將報紙送往其他銷售點。VanGO便利店隸屬於華潤集團旗下，在香港有40多家門店，其中30家此前有銷售《蘋果日報》。

華潤集團同時在中國大陸和香港運營，是一家央企，其業務涉及消費、電力、地產、水泥、燃氣、健康、金融等多個領域。該集團於2010年首次進入財富世界500強企業，在2019年位居五百強中的第80位。

黎智英今年8月初因涉嫌違反《港區國安法》被捕後，曾有大批香港人爆買《蘋果日報》和及其股票進行聲援，引發輿論旋風。此後股價回落。

中國官媒則早將該港媒定性為「毒蘋果」。《人民日報》本周三發表評論稱，「《蘋果日報》很可能是具有相當危險性的政治組織」，其中稱該報刊「傳播政治病毒，荼毒思想」。

王凡/凝煉（綜合報導）

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