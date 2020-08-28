是否擔心ECFA喊卡？ 許勝雄：目前看起來還好

對於ECFA（兩岸經濟合作架構協議）實施即將屆滿10周年，是否擔心陸方片面終止？對此，海基會代理董事長許勝雄今日表示，「目前看起來還好」，應會持續生效，這對兩岸人民與產業互動具有相當的價值與意義。

許勝雄今日主持第10屆董監事會第1次臨時聯席會議，他在會議開始前接受媒體採訪。針對在當前兩岸關係緊張情勢下，臨危受命接代理董事長，許勝雄稱，外部環境條件變化是存在的，但兩岸大概都會去思考，如何維繫過去的成果與效益。

他指出，兩岸朝和平穩定的方向發展，對於兩岸人民的福祉才是正確的，這應該不會有太大變化。

許勝雄的人事案是在本月6日核定，代理時間到11月3日，為期3個月。至於未來是否可能續掌海基會？許勝雄說，他只答應戰代三個月，「我就是在這個新的董事長邀聘以前，暫時代理。」