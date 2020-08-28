影／抵近大陸偵察的美國軍機從哪來？央視一一解析

美軍近期頻繁對中國大陸展開抵近偵察，究竟這些偵察機從哪裡起飛的？央視軍事頻道28日在微博官網發布一則影片，起底美軍三大據點：日本沖繩嘉手納基地、韓國烏山基地、美國關島安德森基地。

報導稱，日本沖繩嘉手納基地是美國空軍在西太平洋地區最大、最繁忙的基地，部署多型偵察機。美軍在此部署的各型號戰機將近200架，在基地工作的官兵及眷屬總人數更高達2萬人。

嘉手納基地長期部署有E-3B和E-3C大型預警機，以及E-8C「聯合星」指揮機和RC-135系列戰略偵察機。

韓國烏山基地位於首爾向南60多公里處，是美軍在朝鮮半島僅有的兩處大型空軍基地之一，也是美軍在西太平洋地區唯一部署U-2高空偵察機的基地。

本月25日美軍一架U-2高空偵察機擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動，據稱很可能就是從烏山基地起飛。

位於第二島鏈上的美國關島安德森基地，向西可支援日韓，向南可向澳洲投射戰力，向東則可接受來自印太司令部所在地夏威夷乃至美國本土的支援，因此在美國的亞太戰略中地位一直十分突出。

但不同於日韓基地的是，關島目前長期部署的兵力並不多，美軍更多是將這裡當作向西太平洋投送兵力的樞紐。美軍在此駐紮一支無人機部隊，常年部署「全球鷹」大型偵查無人機。