快訊

釋憲！大法官逐一點出黨產條例合憲之處 國民黨慘遭輾壓

舊疾復發 安倍晉三宣布請辭首相！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／抵近大陸偵察的美國軍機從哪來？央視一一解析

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美軍一架U-2高空偵察機25日闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區，據稱可能就是從韓國烏山基地起飛。（截圖自央視軍事影片）
美軍一架U-2高空偵察機25日闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區，據稱可能就是從韓國烏山基地起飛。（截圖自央視軍事影片）

美軍近期頻繁對中國大陸展開抵近偵察，究竟這些偵察機從哪裡起飛的？央視軍事頻道28日在微博官網發布一則影片，起底美軍三大據點：日本沖繩嘉手納基地、韓國烏山基地、美國關島安德森基地。

報導稱，日本沖繩嘉手納基地是美國空軍在西太平洋地區最大、最繁忙的基地，部署多型偵察機。美軍在此部署的各型號戰機將近200架，在基地工作的官兵及眷屬總人數更高達2萬人。

嘉手納基地長期部署有E-3B和E-3C大型預警機，以及E-8C「聯合星」指揮機和RC-135系列戰略偵察機。

韓國烏山基地位於首爾向南60多公里處，是美軍在朝鮮半島僅有的兩處大型空軍基地之一，也是美軍在西太平洋地區唯一部署U-2高空偵察機的基地。

本月25日美軍一架U-2高空偵察機擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動，據稱很可能就是從烏山基地起飛。

位於第二島鏈上的美國關島安德森基地，向西可支援日韓，向南可向澳洲投射戰力，向東則可接受來自印太司令部所在地夏威夷乃至美國本土的支援，因此在美國的亞太戰略中地位一直十分突出。

但不同於日韓基地的是，關島目前長期部署的兵力並不多，美軍更多是將這裡當作向西太平洋投送兵力的樞紐。美軍在此駐紮一支無人機部隊，常年部署「全球鷹」大型偵查無人機。

美軍 關島 空軍

延伸閱讀

美媒：中國向南海射彈 警告美航艦離遠點

中國學者警告：中美軍隊恐因3種情況爆衝突

中共反介入戰略與美國反制作為，重新界定美中台三角關係

環時總編稱 美軍其實畏懼中國在南海的軍事力量

相關新聞

被捕只是時間問題 黃之鋒：已做好隨時被送中準備

前香港眾志秘書長黃之鋒昨天接受英國金融時報（Financial Times）專訪時表示，他已經做好隨時被捕並被立刻引渡到...

李宇軒等12港青乘快艇潛逃台灣 遭粵警截捕

據「中國海警」發布，廣東海警在中國大陸管轄海域，截獲一艘香港快艇，拘捕艇上12名年輕人，他們聲稱是香港的示威者，正乘快艇逃往台灣。香港警務處長鄧炳強稱，已第一時間向中國大陸有關部門了解，目前沒有接到通知。

華春瑩：美國手臂伸太長了 管好你的章魚爪

繼揭露白宮貿易顧問納瓦羅「謊話連篇」後，中國外交部發言人華春瑩27日繼續「火力全開」，狠批美國對外國企業的長臂管轄。

是否擔心ECFA喊卡？ 許勝雄：目前看起來還好

對於ECFA（兩岸經濟合作架構協議）實施即將屆滿10周年，是否擔心陸方片面終止？對此，海基會代理董事長許勝雄今日表示，「...

影／抵近大陸偵察的美國軍機從哪來？央視一一解析

美軍近期頻繁對中國大陸展開抵近偵察，究竟這些偵察機從哪裡起飛的？央視軍事頻道28日在微博官網發布一則影片，起底美軍三大據...

大陸向南海試射導彈 陸外交部：例行性安排

美國國防部表示，大陸在26日上午向南海發射彈道導彈試驗，此舉威脅地區和平安全。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，解放軍在...

美艦闖西沙 解放軍警告驅離

解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦（USS Mustin DDG 89）27日擅自闖入中國西沙領海，解放軍南部戰區組織海空兵力全程對其跟監視、查證識別，並予以警告驅離。李華敏批美方無視國際法規則，一再到南海挑釁滋事，以航行自由之名行航行霸權之實，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞南海國際航行秩序。

美媒：新疆3年新建近270處關押場所

美媒近日披露，新疆地區過去三年新建了近270處關押場所。

媒體：反送中抗爭者7月偷渡2批 3水路現已堵死

廣東省海警日前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲12名「涉嫌非法越境人員」。

挨轟扭曲721事件 香港警務處長鄧炳強急修正

香港警察拘捕兩名立法會議員在內的十多人，指其涉暴動，又改變元朗白衣人襲擊民眾的「721事件」說法，引發香港社會強烈反應，警務處長昨天表示，警察無意改寫歷史。

外籍編輯簽證遭拒 香港英文網媒擬司法覆核

香港英文網路媒體香港自由新聞（Hong Kong Free Press）表示，旗下一名愛爾蘭新聞人員的簽證遭到當局拒發。HKFP總編輯Tom Grundy質疑，事件反映他們成為港區國安法下針對目標，不排除採取法律行動，包括司法覆核。入境處昨回覆查詢表示，會因應個案情按香港法律和入境政策處理。

中國學者警告：中美軍隊恐因3種情況爆衝突

頻繁披露美軍在東亞動態的中國「南海戰略態勢感知」平台計畫主任胡波表示，美中恐因3種情況爆發中低程度衝突，包括美軍闖入中國...

熱門新聞

陸外交部：若美國禁用微信 蘋果手機我們也可以不用了

老公玩抖音疑出軌14歲學生妹 港媽：她狂對我老公講愛你

陸恐終止ECFA報復台灣？陸委會：ECFA持續運作沒有改變

扯！陸父母捧女成「吃播」網紅 3歲女童被狂餵飆破35公斤

指美軍驅逐艦擅闖西沙領海 解放軍予以警告驅離

大理白族女子壁畫被指「真空凸點」 政府通宵趕工「加件衣服」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。