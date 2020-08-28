大陸向南海試射導彈 陸外交部：例行性安排

美國國防部表示，大陸在26日上午向南海發射彈道導彈試驗，此舉威脅地區和平安全。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，解放軍在南海西沙群島的訓練活動是例行性安排，不針對任何國家，與南海爭議無關，有關的指責毫無根據，也毫無道理，他反批美國才大搞軍事挑釁。

大陸外交部28日例行記者會上，有媒體針對此做詢問，趙立堅作如上回應。

趙立堅說，一段時間以來，美國頻頻大規模派遣先進軍艦、戰機、偵察機不遠萬里到南海炫耀武力，大搞軍事挑釁，損害大陸主權和安全利益。

趙立堅表示，美國是南海和平穩定的破壞者和麻煩製造者，國際社會對此有目共睹。美方應該停止在南海興風作浪，挑撥離間，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。