美艦闖西沙 解放軍警告驅離

解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦（USS Mustin DDG 89）27日擅自闖入中國西沙領海，解放軍南部戰區組織海空兵力全程對其跟監視、查證識別，並予以警告驅離。李華敏批美方無視國際法規則，一再到南海挑釁滋事，以航行自由之名行航行霸權之實，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞南海國際航行秩序。

搜狐報導，李華敏表示，「我們敦促美方立即停止此類挑釁行為，嚴格管控海空軍事行動，嚴格約束一線海空兵力行為，以免引發不測事件。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。」

另據中國海事局網站消息，連雲港海事局稱將在8月29日至9月3日在黃海中部軍事演習，並公布演習範圍，禁止船隻進入。根據該則公告表示，黃海中部，自8月29日至9月3日在35-08N 121-15.5E、35-08N 120-28.5E、34-43N 120-28.5E以及34-43N 121-15.5E諸點連線範圍內進行軍事演習。

據了解，中國近一個月以來封海20餘次，在渤海、黃海、東海、南海四大海域有密集軍事活動，各地海事局接連發布航行警告，提醒各航船在具體時段禁止駛入。