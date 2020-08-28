美媒：新疆3年新建近270處關押場所

美媒近日披露，新疆地區過去三年新建了近270處關押場所。

自由亞洲電台引述美國新聞網站Buzzfeed的報導，他們通過對比衛星雲圖和實際調查發現，新疆地區過去三年新建了268處關押場所。美國維吾爾協會主席伊利夏提對Buzzfeed這篇新的報導並不感到驚訝。他近來不斷收到來自國內朋友的消息，證實的確有近幾年新建的關押場所。

伊利夏提說，「就在烏魯木齊石化公司的上面一點，外表看起來完全就是一個家屬區，但只有這一片是獨特的，就是外邊有鐵絲網，然後門口有進出控制的。樓很高，我記得總共有八棟樓。」

伊利夏提的擔憂溢於言表。因為新疆實行將穆斯林關進再教育營的政策已經三年有餘，他已經很久聯繫不上在新疆的親人。

報導指出，這268個新的場所中，有92處是通過實地調查訪問或其他多種信息來源，確認為拘留所；其中較大的一個拘留所位於烏魯木齊南方的達坂城，經過2019年底擴建後，這個拘留所已經能同時關押超過4萬人。

其餘172處是對比百度地圖上被忽略的地區和外界的衛星雲圖得出的結論。報導沒有明確指出，這172處關押場所哪些是拘留所，哪些是正式的監獄，但強調說，這些新的關押場所都建得很堅固，安保措施和正式監獄很類似。

Buzzfeed的報導還指出，這些新修的關押場所多數體量很大，周邊服務功能完善，靠近城市，甚至是建在工業區；在這些場所內部也新增了強迫勞役的設施。這顯示出，被關押的少數族裔被強迫勞役的可能性很大。

伊利夏提得到的消息也部分證實了這種可能性。「我收到的消息是，在昌吉，另一個剛剛完工的關押維吾爾人的（場所），就是用於強制勞動，就是把他們關押在看似居民樓的地方，然後每天用車把他們接送到工廠，然後做苦工。」

自由亞洲電台報導，中國常駐聯合國副代表的耿爽24日在聯合國安理會辯護說，中國政府在新疆採取的政策是為了反恐和去極端化，並且取得良好的成效，過去三年多來，新疆沒有發生一起暴恐活動。

遠在歐洲的青年專欄作者王慶明認為，他從新疆政策中看到的是人性的喪失，「這種思維和行動是反人性的，就像不能為了預防犯罪把（所有）人都送進監獄提前關起來，或者把社會變成個大監獄。」