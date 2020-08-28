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華春瑩：美國手臂伸太長了 管好你的章魚爪

世界日報 / 中國新聞組／北京28日電
華春瑩再發推：美國手臂伸得太太太太長了，管好你的章魚爪。取自華春瑩推特
華春瑩再發推：美國手臂伸得太太太太長了，管好你的章魚爪。取自華春瑩推特

繼揭露白宮貿易顧問納瓦羅「謊話連篇」後，中國外交部發言人華春瑩27日繼續「火力全開」，狠批美國對外國企業的長臂管轄。

華春瑩在推特上寫道：「美國的胳膊也伸得太太太太太長了，就連在自己領土上從事正常活動的外國公司也被網入其中。它那章魚般的長臂應該先把自己的戰機和軍艦從別國門口拉走！」在推文下面，還配了一幅戴著美國國旗帽子的章魚形象漫畫。

對於美國熱中於對別國實施「長臂管轄」，中國外交部發言人此前曾表示，中方堅決反對美方對他國實施單邊制裁和所謂「長臂管轄」，美方根據國內法對他國實施單邊制裁和所謂「長臂管轄」，違反國際法和國際關係基本準則，損害別國正當、合法權益，這是不得人心的。

觀察者網報導，從法國的阿爾斯通到中國的華為、TikTok，美國對外國企業的長臂管轄早已不計其數。實際上，就在華春瑩發推的前一天，美國還在干涉外國企業：8月26日，美國商務部將五家俄羅斯研究機構列入制裁名單，意味著這些機構將受到美國政府根據現行法規實施的出口、再出口及轉讓限制。

同一天，美國商務部還宣布將中國交建五家子公司在內的24家中企列入「實體清單」，限制其獲取美國技術，一些中企高管的美國簽證也被取消，美商務部稱這些企業幫助中國軍方在南海修建人工島。

華春瑩 外交部 俄羅斯

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