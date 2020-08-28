李宇軒等12港青乘快艇潛逃台灣 遭粵警截捕

據「中國海警」發布，廣東海警在中國大陸管轄海域，截獲一艘香港快艇，拘捕艇上12名年輕人，他們聲稱是香港的示威者，正乘快艇逃往台灣。香港警務處長鄧炳強稱，已第一時間向中國大陸有關部門了解，目前沒有接到通知。

中國大陸海警透過微博發布說，23日早上9時許，廣東海警局在粵港東南方向中國大陸管轄海域內，查獲涉嫌非法越境的快艇一艘，拘捕李姓、鄧姓等十餘名涉嫌非法越境人員。目前案件正在進一步偵辦中。

初步消息說，被廣東海警拘捕的有12人，包括10日以港區國安法拘捕的李宇軒。李宇軒是「香港故事」成員，他被指控涉嫌勾結外國勢力、涉洗黑錢罪等罪名，現在保釋中。船上其他人，都是反送中的示威者，部分人被香港警方拘捕後保釋中。

香港警務處長鄧炳強說，已第一時間向中國大陸有關部門了解，但仍未收到通知，未掌握案件詳情。

鄧炳強稱，如果有港人偷渡到中國大陸後被捕，會按中國大陸法例處理，當局也按通報機制通知香港警方，如果是涉及香港通緝人士，會根據現行程序移交香港。

根據中國大陸刑法，公安局可以刑事責任對偷渡者進行立案追責，偷渡者判處一年以下有期徒刑，及後才會遣返香港。

對於傳出有十多名香港反送中人士試圖潛逃台灣，遭中國大陸海警拘捕。台灣陸委會發言人邱垂正昨表示，台灣支持香港民主自由，但台方也是法治社會，以非法方式赴台，包含當事人與協助者將面臨刑事責任追究，也有人身安全極大的風險與疑慮，台灣政府絕不鼓勵。

反送中欲逃來台 遭陸海警截獲。

法界：李交內地審可能性小

香港新聞組／香港28日電

明報報導，消息稱船上除了李宇軒，其餘部分人涉反修例爆炸案；被指涉營運網上團隊「我要攬炒」的李宇軒本月初涉違反港區國安法被捕，獲准保釋候查，被沒收旅遊證件，原定下月上旬須到警署報到。對於李宇軒涉港區國安法一案會否因此在中國大陸審訊，有法律界人士表示香港對案件有管轄權，應在港審訊，稱該案符合可送中國大陸審理的特定情「可能較微」。