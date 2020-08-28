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媒體：反送中抗爭者7月偷渡2批 3水路現已堵死
廣東省海警日前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲12名「涉嫌非法越境人員」。
香港01引述自由亞洲電台報導，安排反修例抗爭者偷渡到台灣其實已經進行了一段時間，共有三條路線可以到達台灣。今年7月份，已有兩批年青示威者坐船逃到台灣，惟現時偷渡路線已被堵死。
據報導，早在7月有兩批香港示威者逃亡，第一批十多人坐船從香港出發，直接到高雄。另一批則坐船到離香港300公里、屬於台灣控制的東沙島，然後再獲安排送到台灣。
至於這次逃亡失敗的路線，是由香港直接到台灣屏東，據了解，原本在屏東接應的人士，23日晚上10時跟船隻失去聯絡。該媒體指，有協助港人的組織相信安排港人偷渡到台灣的路線已經被堵死，沒有人再敢參與這條逃亡路線。
報導稱，有消息人士透露，國安法生效之後，中國大陸公安研判或有被捕者循水路潛逃台灣，因此已經加強水域控制，堵截港區國安法疑犯潛逃外地。
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