挨轟扭曲721事件 香港警務處長鄧炳強急修正

香港警察拘捕兩名立法會議員在內的十多人，指其涉暴動，又改變元朗白衣人襲擊民眾的「721事件」說法，引發香港社會強烈反應，警務處長昨天表示，警察無意改寫歷史。

港警26日拘捕民主派立法會議員林卓廷和許智峯等十餘人，又藉公布案情大幅改變去年元朗白衣人襲擊民眾事件的說法，香港社會譁然。昨天香港各區都出現大批年輕人身著黑衣，中環男女也多著黑，以示反對黑白不分。社交平台上，包括體育明星、藝人等知名人士，更有各式鹿圖，以示譴責指鹿為馬。還有更多事件親歷者，公布當晚的錄影資料、照片和親身經歷。

香港警務處長鄧炳強昨天下午談到去年元朗「721暴力襲擊事件」，糾正新界北總區刑事總部高級警司陳天柱的多個說法。

對陳天柱將事件說成兩派人打鬥，鄧炳強回稱，警員應集中講事實和證據，毋須作不必要的評論，強調警隊無意改寫歷史。而對陳天柱否認有「無差別襲擊」的講法，鄧炳強稱都不影響檢控決定，強調是基於事實及證據，如果有人犯法就會拘捕。

對於林卓廷說他是「原告變被告」，鄧炳強指，拘控與否是基於事實和證據，如果報案人犯法，就要拘捕，不會因為報案而免責。

林卓廷同案7人全准保釋

民主黨立法會議員林卓廷等七人，被控在「721元朗事件」中涉暴動罪，案件在西九龍裁判法院開庭，全部被告表示明白控罪，案件押後至10月12日。全部人獲准以現金及人事擔保保釋，不准離開香港，要交出旅遊證件，並要到警署報到。