外籍編輯簽證遭拒 香港英文網媒擬司法覆核

香港英文網路媒體香港自由新聞（Hong Kong Free Press）表示，旗下一名愛爾蘭新聞人員的簽證遭到當局拒發。HKFP總編輯Tom Grundy質疑，事件反映他們成為港區國安法下針對目標，不排除採取法律行動，包括司法覆核。入境處昨回覆查詢表示，會因應個案情按香港法律和入境政策處理。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示，「香港自新聞由」簽證遭拒事件，是港區國安法制定後，「近來新聞自由加速低落的另一個跡象」。

香港自由新聞表示，經過近六個月等待後，香港入境事務處在「未做任何官方解釋」情況下，拒絕麥固崙（Aaron McNicholas）的簽證。麥固崙先前在彭博工作。

香港自由新聞總編輯葛倫迪（Tom Grundy）發布聲明說：「我們是地方新聞媒體，而可能成為我們編輯的是一位來自愛爾蘭的新聞人員，所以這不是受到美中貿易紛爭影響的報復措施。」「我們似乎是因為報導中立、基於事實，而在新國安法的氛圍下遭到鎖定。」

明報報導，入境處表示，香港一向對專業人士到港就業實施務實開放政策，讓香港所需而又缺乏的具特別技能、知識或經驗人士到港工作，包括新聞工作；就每宗入境香港個案，處方會因應個案情，按香港法律和入境政策處理，惟每宗申請的處理時間須視乎個別細節及情而定。處方補充，於今年1至6月共批准7717宗簽證申請，當中包括赴港從事新聞工作。

據報導，香港長期以來一直是重要全球媒體中心，但近來專制的中國當局擴大控制香港，其作為媒體避風港的名聲如江河日下。隨著美中關係益趨緊張，記者也成為鎖定目標，兩國彼此驅逐記者或對人數設限，例如香港7月就拒絕「紐約時報」一名澳洲資深記者的簽證。但如今的最新案例卻涉及一家非美國媒體，發生在香港本地的新聞機構身上。