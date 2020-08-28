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反送中抗爭者被提名角逐和平獎 王毅：外界勿干預
針對有外國國會議員將提名香港反送中抗爭者角逐今年諾貝爾和平獎，大陸國務委員兼外交部長王毅昨日警告外界不要干預。他強調，大陸堅定拒絕任何人企圖利用諾貝爾和平獎干預大陸內部事務，不希望任何人把諾貝爾和平獎政治化。
去年反送中運動發生至今，美國與挪威均有議員提名香港反送中抗爭者角逐今年的諾貝爾和平獎。今年2月美國多名國會議員發表聲明稱，將提名「香港民主運動」抗爭者角逐2020年諾貝爾和平獎，以表彰香港人保護自治、法治與人權的勇氣；挪威議員梅爾比（Guri Melby）則在去年10月提名港人角逐今年的和平獎。
目前正在訪問挪威的王毅，昨日與挪威的外交大臣瑟雷德共同會見媒體。據港媒明報報導，有媒體詢問關於港人角逐諾貝爾和平獎一事，王毅表示，從過去、現在和未來，大陸都堅定拒絕任何人企圖利用諾貝爾和平獎干預中國內部事務，陸方立場堅定，不希望看見任何人把諾貝爾和平獎政治化。
報導指出，大陸與挪威自由貿易協定的對話從2008年開始，挪威諾貝爾委員會2010年頒發諾貝爾和平獎給的大陸異見者、「零八憲章」起草人劉曉波，雙方關係因此於2010至2016年跌至冰點，直到2017年才恢復談判。
2020年諾貝爾和平獎得主預計10月9日在奧斯陸公布。
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