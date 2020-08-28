中國外交部長王毅：不應將新冠起源政治化

(德國之聲中文網) 中國外交部長王毅周四 (8月27日) 出訪挪威，對新冠病毒是否起源於中國提出質疑，這也讓他的觀點與世界各地的衛生專家與國家政府產生歧見。王毅說，中國是首個向世衛提報新冠病毒存在的國家，但他認為這不能代表病毒便是起源於中國。

他說：「事實上，過去幾個月我們看到報導顯示世界各地都出現新冠病毒，而且新冠病毒在某些地區出現的更早。」

王毅接著表示，全球應該讓科學家與醫學專家來判定新冠病毒起源於何處，以及何時開始在人類間傳播。他強調，各國政府不該政治化或污名化新冠病毒。他說：「我們目前仍不清楚到底誰是感染源。」

中國盼迅速與挪威簽署自由貿易協定

與此同時，王毅表示，希望中國與挪威能盡快的完成簽署自由貿易協定，不過王毅再次提起諾貝爾委員會將和平獎頒發給劉曉波一事。兩國的關系曾於2010至2016年間因劉曉波獲獎陷入僵局，不過雙方已於2017年重啟自由貿易協定的相關談判。

王毅說：「由於新冠疫情肆虐全球，如果中國與挪威能盡早的完成自由貿易協定，將對兩國的貿易關系與外交關系都有很大的助益。此外，這個決定也能讓全球的供應煉保持暢通。為此，中國與挪威必須加速貿易談判，讓雙方能盡快簽署自由貿易協定。」

不過當記者問到有挪威內閣成員提出要提名香港人角逐諾貝爾獎時，王毅也說：「不論是以前丶現在或未來，中國都堅決反對任何人運用諾貝爾和平獎來干預中國內政。中國在這件事的立場堅定，因為我們不想看到任何人政治化諾貝爾和平獎。」

王毅呼籲歐盟捍衛多邊主義

此外，王毅周四也從挪威警告，由於有些國家執意采取單邊主義與霸凌其他國家的行為，對多邊主義造成沖擊，所以他呼籲歐盟國家應該捍衛多邊主義。他強調，多邊主義攸關所有國家的存亡，尤其是中小型國家。

外界認為王毅訪歐的其中一個目的，是要確保各國願意讓中國電信公司華為在其市場內營運，並且要求歐洲各國停止評論香港議題，以及拉攏各國在中美貿易戰中站在中國陣營。挪威被選為2021至2022年聯合國安理會的成員國之一，也是外界視為王毅選擇出訪挪威的原因之一。王毅也在訪問中強調，他希望聯合國在全球事務上，可以扮演核心角色，並公開拒絕保護主義與權力政治。

楊威廉/張慈 (路透社、法新社、美聯社)

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