陸媒評馬英九蔡英文兩岸論戰 人民日報：九二共識很重要

前總統馬英九與蔡英文總統近期針對兩岸議題隔空交戰數日。人民日報海外版28日刊登「九二共識不容否認」一文，強調「九二共識」是兩岸關係的定海神針。

人民日報海外版指出，馬英九提及台海局勢緊張，是因為民進黨政府拋棄「九二共識」，破壞兩岸關係所致，而蔡英文與綠營對馬展開全面圍剿，「九二共識」再度被推動輿論中心。

該文接著反問，「『九二共識』到底重不重要？當然重要！因為『九二共識』是兩岸關係發展的定海神針，沒有『九二共識』，兩岸關係如何行穩致遠？」

文章表示，「九二共識」達成的過程和核心內涵見諸大陸海協會和台灣海基會的往來函電，有史料為證，始終是完整清晰的，不容否認，也不容歪曲。1992年，海協會與海基會受權就在兩岸事務性商談中表述堅持「一個中國原則」事宜進行協商。

該文回顧，經香港會談和後續函電往來，雙方達成共識。海基會提出的表述內容為，「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。」

而海協會提出的表述內容為，「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」在雙方經過協商、相互認可的文字表述中，表明了「海峽兩岸堅持一個中國原則，共同努力謀求國家統一」的態度。這一共同認知後來被概括為「九二共識」。

文章強調，歷史已經一再證明「九二共識」的重要性。

該文表示，承認「九二共識」的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能開展對話，協商解決兩岸同胞關心的問題，台灣任何政黨和團體與大陸交往也不會存在障礙。兩岸關係能夠實現和平發展，關鍵在於雙方確立了堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎。沒有這個定海神針，和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底顛覆。

該文最後說，「這個道理，民進黨當局是真不明白，還是裝糊塗？」