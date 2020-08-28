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環時總編稱 美軍其實畏懼中國在南海的軍事力量

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為中共中央軍委2018年4月12日在南海海域舉行的海上大閱兵。新華社
圖為中共中央軍委2018年4月12日在南海海域舉行的海上大閱兵。新華社

環球時報總編輯胡錫進27日晚間在其個人微信公號發文指出，美中在南海的海空力量擦槍走火風險有上升之勢，這也是南海局勢比過去更加緊張的真正焦點。但他認為，美國對中方在此區域的軍事力量是有所畏懼的，因此對挑戰中方底線會保持謹慎。

美國政府26日宣布制裁與南海島礁建設相關的24家中國公司，將其列入商務部實體清單，並對一些個人進行簽證限制。胡錫進認為，美國藉此拉動川普總統選情的用意十分明顯，可以看成配合現執政共和黨政府實現連任的一個外交策應行動。

胡錫進表示，這次制裁對進入名單的中國交通建設等相關中國公司構成的現實損害有限。美國此舉雖強化了在南海對抗中國的態度，但沒有做升級在南海戰略目標並準備與中方軍事較量的暗示。

對於外傳解放軍26日對南海水域發射了東風21D和東風26B導彈，胡錫進稱，隨著美軍在南海愈發頻密地秀肌肉，解放軍在這片水域的行動也必須同時增加，以壓制、對衝美方的氣焰，強化美方對中國不懼戰、會在衝突爆發情況下決不手軟意志的認識，防止華盛頓產生他們炫耀武力能把中國人嚇住的誤判。

他指出，美國一方面野蠻推行南海上的「自由航行」，對中國保持壓力，一方面對中方海上軍事力量和陸基導彈力量不斷現代化，以及中方堅守利益底線的決心是有所畏懼的。

胡錫進說，「不管什麽時候，我們在遭到攻擊時必將堅決反擊的意志都毫不動搖，美方對此了解，因此它的南海挑釁將在現有區間內擺動，它會對挑戰中方底線保持謹慎。」

同一時間，解放軍南部戰區新聞發言人李華敏則於28日零時發布新聞稿稱，美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦27日擅自闖入中國西沙領海，遭南部戰區組織海空兵力警告驅離。

李華敏並敦促美方，立即停止此類挑釁行為，嚴格管控海空軍事行動，嚴格約束一線海空兵力行為，「以免引發不測事件」。

南海 胡錫進 解放軍

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